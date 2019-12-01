GD用小花球鞋攻佔IG版面還不夠！聯手Nike打造雛菊花籃球場　已成首爾最美打卡點

編輯／Emily 圖／翻攝自微博@BOBOG-Dragon、IG@xxxibgdrgn

韓星G-Dragon（GD）與Nike推出的小花球鞋造成風潮，幾天前才剛在首爾奧林匹克公園舉行發售活動，GD與Nike還一起聯手，在這裡捐贈了一座籃球場。球框與球場都畫上GD標誌性的小雛菊圖案，美美的籃球場勢必要成為最新的熱門打卡景點了！喜歡GD的粉絲們可要趕快來朝聖～

G-Dragon的個人品牌PEACEMINUSONE x NIKE Air Force 1 的「Para-noise」聯名鞋系列，發售活動就選在奧林匹克公園舉行。會場所有的裝置擺設都具有GD的獨特風格，他甚至親自繪製了裡面的噴漆、塗鴉，整個場地就如同GD的藝術展示會。

在 Instagram 查看這則貼文 권지용（@xxxibgdrgn）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 22 日 下午 9:39 張貼

發售活動雖然已結束，但同時GD與Nike一起在首爾奧林匹克公園裡捐贈了一座籃球場，大家可以去朝聖一下。

全新改裝的球場以他們的聯名鞋系列「Para-noise」為主題，球場中間的地板上有大朵的雛菊花圖案，球框則寫上Nike招牌標語「just do it」的韓文字樣，旁邊更有GD親手畫上去的小雛菊。

喜歡打籃球的人們可以來這邊運動之外，GD粉絲或其他民眾，都可以來這座美美的球場拍認證照。已經有人在IG分享照片了，之後可能會被一波打卡洗版！

在 Instagram 查看這則貼文 영우（@keepu.down）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 26 日 上午 12:54 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 백승범（@baexeungbeom）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 27 日 上午 1:19 張貼

首爾奧林匹克公園本身就很漂亮，裡面有很多IG熱門拍照點。像是有棵「孤獨的樹」，就吸引很多人拍照認證。這棵樹獨自矗立在這，搭配空曠的草地和湛藍的天空，拍起照來有種浪漫的美感～有許多新人會選在這邊拍攝婚紗，有機會去首爾旅遊的話，趕快把這裡列入行程囉！

在 Instagram 查看這則貼文 민경（@m_cong97）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 27 日 上午 7:00 張貼

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