Fun・聖誕／穿醜毛衣過節才應景？　英國皇室全家都跟風

▲2018年底時，倫敦杜麗莎夫人蠟像館裡的王室成員，全都穿上應景的聖誕毛衣。（圖／翻攝Madame Tussaudse官網）



記者張妤瑄／綜合報導

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！

歐美盛行聖誕節時穿上應景的聖誕毛衣，藉此提升節慶氣息，如同華人過年喜歡有點「年味」的概念一般。去年（2018）為了應景，英國皇室授權杜莎夫人蠟像館將皇室一家全都套上「聖誕毛衣」，凱特與威廉同穿一件雙人毛衣的畫面、卡蜜拉變成聖誕老婆婆的畫面，至今讓人印象深刻。

▲凱特與威廉同穿一件毛衣的畫面，令人印象深刻，雖然不是真實世界，仍然成為經典。（圖／翻攝Madame Tussaudse官網）



透過杜莎夫人蠟像館的「皇室全家福」，就可以瞧見「聖誕毛衣」或稱作Ugly Sweater「醜毛衣」是歐美超夯的節日單品。台灣或許聖誕氣息沒如此強烈，但節慶期間偶爾穿上聖誕毛衣應應景，也不失為有趣的節日回憶，與朋友聚會時大家一起穿上，畫面也是挺溫馨的。

▲（左起）提花針織套衫（NT$499）、羊駝毛混紡套衫（NT$999）。（圖／翻攝HM官網）



聖誕毛衣通常以應景的紅、綠色系為主，並加加入聖誕樹、星星、麋鹿、聖誕老人等有聖誕節風格的裝飾，活潑又可愛。快時尚品牌Pull＆Bear、H＆M聖誕毛衣陸續上架中，通通都是超級應景款，仔細瞧瞧Pull＆Bear推出的款式有聖誕老人高喊「Let’s start the party！」的瘋狂畫面，也有與可口可樂合作的應景聯名，穿上後Party感滿點。

▲（左起）女裝聖誕毛衣、男裝聖誕毛衣，售價NT$1,290元。（圖／Pull＆Bear提供）



▲（左起）與可口可樂合作的款式，男裝紅色毛衣、男裝藍色毛衣，售價NT$1,290元。（圖／Pull＆Bear提供）



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Pull＆Bear把無尾熊企鵝都變成雪人，把聖誕樹裝在胸前，亦或是把MERRY XMAS的句子放上身，各種各樣的搞笑、溫馨風格通通有。H＆M把麋鹿排成聖誕樹，銀色亮片麋鹿點亮聖誕樹，輕鬆迎來別樣的節日氣息；亦或者套頭毛衣下就是聖誕小精靈打扮，穿上直接演活小精靈，可愛或搞笑隨妳定義！

▲（左起）男裝麋鹿毛衣、女裝雪人毛衣，售價NT$1,290元。（圖／Pull＆Bear提供）



▲（左起）女裝聖誕快樂毛衣、女裝聖誕樹毛衣，售價NT$1,290元。（圖／Pull＆Bear提供）



▲（左起）亮片圖案套衫（NT$699）、羊駝毛混紡套衫（NT$999）。（圖／翻攝HM官網）



▲針織套衫，售價NT$799元。（圖／翻攝HM官網）