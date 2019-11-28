寶格麗賣慈善項鍊救助弱勢兒童　劉嘉玲、德國公主都響應

▲寶格麗邀名人拍攝#GiveHope影片為慈善活動宣傳。（影／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

精品品牌獻愛不遺餘力，寶格麗（BVLGARI）已連續10年與Save The Children救助兒童會合作，藉由Save The Children系列首飾部分收益作為慈善基金，已在全球募得超過9000萬美元（約27億4300萬台幣），幫助了約200萬名弱勢青少年與兒童。今年再邀超過20位名人拍攝宣傳照，包括品牌之友劉嘉玲、林嘉欣，德國公主Lilly De Wittgenstein均共襄盛舉，為慈善盡心力。

▲寶格麗品牌之友劉嘉玲參與#GiveHope影片拍攝。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲林嘉欣也以寶格麗品牌之友身分，支持慈善活動。

今年寶格麗與救助兒童會宣傳照以#GiveHope（點亮希望）為主題，名人們戴著新款BVLGARI Save The Children銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊，上方鑲飾的紅寶石正是新設計，與同系列B.zero1純銀黑陶瓷戒指、純銀黑陶瓷項鍊每售出一件，品牌即捐出新台幣3,300元予Save The Children救助兒童會作為基金，幫助弱勢孩童和青少年未來發展的必需條件，具體成果是在羅馬沿海郊區開辦Punto Luce delle Arti 藝術教育中心，教導孩童藝術與工藝技術。

▲德國公主Lady Lilly De Wittgenstein支持寶格麗慈善計畫。

▲寶格麗Save The Children銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊（左）24,000元，戒指17,500元。

▲LV自2016年起推出Silver Lockit 系列彩色手環，每售出一款即捐出100美元予聯合國兒童基金會。

同屬LVMH集團的LV（Louis Vuitton，路易威登）則支持聯合國兒童基金會，救助莫桑比克、馬拉維和津巴布韋等地的弱勢兒童，協助接種疫苗以防禦各種嚴重疾病侵害，品牌自2016年起推出Silver Lockit 系列彩色手環，上面的鎖頭靈感源自喬治‧威登於1890年發明的防盜鎖，用以保護顧客的珍貴物品，藉此象徵LV守護兒童的承諾，每售出一款即捐出100美元，至今已為聯合國兒童基金會募得超過2.3億元台幣。

▲LV自2016年起推出Silver Lockit 系列彩色手環單款8,650元，每售出一款即捐出100美元予聯合國兒童基金會。（圖／翻攝LV官網）