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「奇蹟食譜」大公開　跟著吃7天，不運動也能減重8公斤

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▲奇蹟食譜,蔬果,蕃茄,果汁,蔬菜,沙拉。（圖／翻攝PEXELS）

▲國外風行的奇蹟食譜，據說最多可在一周內瘦下8公斤。（圖／翻攝PEXELS）

編輯／Rose　圖／翻攝PEXELS

減肥是女人一生的功課，更不用說夏天即將來臨，女人們對體重計上的數字更是斤斤計較，近年來國外風行GM Diet「奇蹟食譜」減肥法，這個減肥法號稱不用運動，只要跟著食譜照著吃一週，能減重4.5～8公斤（10～17磅）。

廢話不多說，快來看看怎麼進行吧！

第一天：水果日

▲奇蹟食譜,蔬果,蕃茄,果汁,蔬菜,沙拉。（圖／翻攝PEXELS）

除了香蕉以外的各種水果都可以吃，一天下來共要喝到8～12杯水。這天內肚子餓時都可以任意吃水果，高纖低熱量能讓你有飽足感，也能提前適應接下來的減肥日。

第二天：蔬菜日

▲奇蹟食譜,蔬果,蕃茄,果汁,蔬菜,沙拉。（圖／翻攝PEXELS）

早餐可以吃一顆水煮馬鈴薯，補充一些澱粉類，其餘時間以大量綠色蔬菜為主，生食、熟食都可以，目標是攝取高纖維質，也能食用一些青豆類，補充一點蛋白質。此外，也不要忘記要喝8～12杯水。

第三天：蔬菜水果日

▲奇蹟食譜,蔬果,蕃茄,果汁,蔬菜,沙拉。（圖／翻攝PEXELS）

前兩天的綜合版，但不能吃香蕉、馬鈴薯，其他各類蔬果都能吃，並配合8～12杯水。能選擇自己喜歡的蔬果補充高纖維質與營養素，對減肥的人來說不會太痛苦。

第四天：香蕉牛奶日

▲奇蹟食譜,蔬果,蕃茄,果汁,蔬菜,沙拉。（圖／翻攝PEXELS）

整天能食用8～10根香蕉，並配合4杯牛奶食用，能打成香蕉牛奶做變化。若不能喝牛奶的人，改喝豆漿也可以。同時，不要忘記要喝8～12杯水，補充體內水份，並促進腸胃蠕動。

第五天：蕃茄日＋12～15杯水

▲奇蹟食譜,蔬果,蕃茄,果汁,蔬菜,沙拉。（圖／翻攝PEXELS）

這一天要吃6顆大蕃茄，在午餐時配一碗糙米飯、一份肉類，補充纖維質與蛋白質。肉類除了能吃跟蕃茄很搭的牛肉之外，也能選擇雞肉、魚肉，尤其是魚肉，內含的Omega 3，是身體此時很需要的營養素。

第六天：水煮日

▲奇蹟食譜,蔬果,蕃茄,果汁,蔬菜,沙拉。（圖／翻攝PEXELS）

以水煮蔬菜為主，午餐時配一碗糙米飯與一份肉，能補充纖維質與蛋白質，並配合8～12杯水食用。

第七天：果汁日

▲奇蹟食譜,蔬果,蕃茄,果汁,蔬菜,沙拉。（圖／翻攝PEXELS）

可以將所有喜歡的蔬果打成果汁來喝，變化一下食譜，也能直接吃喜歡的蔬菜與水果，午餐時配合一碗糙米食用，滿足身體對健康澱粉的渴望，也能補充纖維質，對排毒很有幫助。

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「奇蹟食譜」執行7天後，絕對有明顯成效，但這過程中可能讓你流失肌肉，因此配合適當的運動對維持身材曲線更有幫助。

關鍵字：

GM Diet, 奇蹟食譜, 7天減重, 減重, 減肥, 瘦身, 飲食
fashion.net

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