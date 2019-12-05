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一分鐘「弓箭步」運動效果比深蹲強10倍　練習三天下腹瘦1公分

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▲NIKE。（圖／翻攝NikeWomen IG） 

▲常常練習深蹲的人請注意，今天起換成弓箭步吧，花一樣的時間，效果比深蹲強10倍。（圖／翻攝NikeWomen IG）

編輯／Rose

忙於工作，哪有時間認真雕塑身材，於是深蹲、平板支撐這類一天只要耗時1分鐘的運動走紅，OL們周間靠這些簡單不浪費時間的運動維持身材，周末再積極上健身房就行。但妳知道嗎「弓箭步」的效果比深蹲強10倍，日本OL天天認真做，還有人練3天下腹就瘦1公分、臀部縮小2公分！

▲NIKE。（圖／翻攝NikeWomen IG）

▲深蹲除了練習到臀部、腿部肌肉外，對於下背部的贅肉也是有點效果的。（圖／翻攝NikeWomen IG）

日本健身教練Ricca也說，弓箭步這種單腳深蹲運動，雖然只需花1分鐘進行，但長期下來不只能練到臀部與腿部肌肉，還能練到下背部，消除下背部贅肉，效果超厲害。

若是想要簡易版，可以學日本孕婦，將其中一隻腳往後靠在椅子上，邊吸氣邊讓膝蓋彎曲、臀部稍稍向後，縮小腹、背打直。接著吐氣，起來，重複進行10次後，左右腳換邊做即可。

 

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進階版就不要將腳靠在椅子上，一隻腿向前跨步，邊吸氣邊讓身體降低讓雙膝呈現90度彎曲，背部挺直、縮腹就算完成，接著緩緩起身。

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弓箭步看起來雖然簡單，但姿勢可要做到確實，常見的小錯誤有：背部拱起、膝蓋觸地、臀部向前等，練習時要特別注意。

關鍵字：

弓箭步, 深蹲, 減肥, 瘦身, 1分鐘運動, 雕塑
fashion.net

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