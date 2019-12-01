冬季臉脫皮、浮粉好困擾　精選5款超保濕粉底液，讓你擺脫沙漠乾燥肌

乾燥肌膚容易起皮、不貼妝、卡粉、肌膚泛紅等問題，以下小編就熱搜了5款沙漠大乾肌網友狂推的粉底液，不只解決乾燥、浮粉問題，上妝同時也順便保養肌膚，卸妝後皮膚看起來還更好！

#雅詩蘭黛－粉保濕訂製粉底精華 30ml，NT$2050，服服貼貼拉提粉底刷，NT$1700，2019年12月限量上市

粉保濕因為添加了保濕精華，所以對於乾肌來說能夠馬上為肌膚補充水份，解決脫皮、乾燥問題～雅詩蘭黛更於12月加碼限量推出全新「服服貼貼拉提粉底刷」，針對人體工學與臉部輪廓設計，搭配粉保濕使用，刷上底妝同時緊緻臉部肌膚，輕鬆好上妝擁有服貼完美妝容！

#Dior－精萃再生花蜜微導粉底 30ml，NT$3950

Dior精萃再生花蜜微導粉底，將頂級保養與底妝做最完美的結合。 蘊含萃取自岡維拉玫瑰的 20 種玫瑰微營養素，滋養暗沉疲憊肌，有效恢復肌膚油水平衡，並強化肌膚保護力，使肌膚彈力澎潤，全天候保濕潤澤。成分中調和了創新色彩成分:玫瑰金微光粒子，能巧妙地隨外在環境光線變化，使底妝綻耀勻亮清透光采，成就玫瑰花瓣肌。

＃Guerlain 嬌蘭－24K純金光粉底液 30ml，NT$3550

好命貴婦光粉底就是在說他！從舊版一路夯到改版後，不只韓妞非常愛，更有許多韓國化妝師推薦～因為上臉後妝感是非常驚人的奶油貴婦光澤，加上這款粉底有遮瑕度卻不厚重，又能夠兼顧保濕度和潤澤光感～稍微流汗、出油也完全不影響他的持妝度！最近剛改版的24K純金光粉底液，更是改善了舊款中有些人使用會暗沉的問題，即使帶妝一整天也是奢華光感肌！

#Bobbi Brown－彈潤提拉精華粉底 30ml，NT$2650



冬蟲夏草粉底液有名到不用小編多說，但是這款彈潤提拉精華粉底也一定不能錯過！一樣是特別為乾肌打造，不過這款粉底妝中添加了細緻亮粉，上臉後會有微微的偏光感～乾肌網友表示，他真的非滋潤，而且雖然這罐粉底液主打保濕，卻沒有黏膩感，是乾肌入手粉底最好的選擇！

#Lancome－水感奇蹟恆久光粉底 30ml，NT$2000

這款底妝是蘭蔻特別為乾肌出的粉底，不只保濕、不卡粉，遮瑕度薄擦至少5成，而且也不會顯動態紋～重點是他就算帶妝一整天也不會暗沉，甚至會有帶妝越久越有光澤感，完全是天生好命肌～而且雖然他有保濕度，但是偏油肌只要做好定妝也可以持久一整天！

在 Instagram 查看這則貼文 ⓜⓘⓝⓣ ⓕⓐⓒⓣⓞⓡⓨ 민트팩토리（@mint_factory.1004）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 29 日 上午 11:00 張貼

文／美人圈 圖／美人圈、品牌提供、翻攝自ig@bobbibrown、@parkgirim、小紅書@子皿人、小紅書@Veela

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