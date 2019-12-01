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2020春夏最夢幻「馬卡龍紫」　CHANEL、DIOR、GUCCI都推經典包款

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超夢幻的「馬卡龍紫」，絕對是2020春夏討論度最高的色彩之一，精品大牌們也紛紛推出夢幻浪漫的紫色經典包款，包括CHANEL、GUCCI、DIOR都推出馬卡龍紫色的包款。馬卡龍紫色不僅顏色獨特吸睛，也不像一般紫色會有顯黑顯黃的缺點，高貴優雅的氣質又帶有活潑俏皮的氛圍，不論任何年齡層都可以駕馭！

▲馬卡龍紫。（圖／美人圈）

＃CHANEL 19 WAIST BAG，約為3,320美元

CHANEL是不少女孩入手第一個精品包的品牌，長年的經典包款和顏色成為女性們心中的夢幻逸品。善於使用不同的金屬色相互搭配，像是今年流行的流浪包就有金銀兩色的多層次搭配。19 WAIST BAG中也能看到復古金和銀灰色的鐵鍊相互搭配，為浪漫的馬卡龍紫色增添率性俐落感，在穿搭上的風格更廣，不論是小洋裝或是隨性牛仔褲都能駕馭！

▲馬卡龍紫。（圖／美人圈）

＃CHRISTIAN DIOR SADDLE BAG，約為3,395美元

提到DIOR的經典包款，不少人第一個想到的就是SADDLE BAG馬鞍包！2020年馬鞍包依舊站穩it bag寶座，整體設計相當簡單，以薰衣草紫作為主體色，從提把、包款到小細節皆是同一個色調毫無色差。對於喜愛saddle bag的收藏者來說，2020絕不能錯過薰衣草紫的亮眼配色！

▲馬卡龍紫。（圖／美人圈）

＃GUCCI RAJAH MEDIUM SHOULDER BAG，尚未定價

RAJAH中型肩背袋以意想不到的方式將復古結合經典細節，全新混合品牌兩大獨特元素：馬銜扣和Interlocking G。正面點綴以水晶和彩色琺瑯的虎頭，令人聯想起1920至1950年代傳奇珠寶及時裝設計師Hattie Carnegie設計的一款復古胸針。而這次2020的丁香紫也結合復古元素，充分展現經典和春夏潮流的特點。

▲馬卡龍紫。（圖／美人圈）

在JENNIE的ig頁面上有著不少2020馬卡龍紫的穿搭分享，有了jennie的加持，想必2020春夏潮流色非馬卡龍紫色莫屬，也一起期待其他品牌推出更多夢幻紫色吧！

文／美人圈　圖／翻攝自CHANEL、GUCCI、DIOR

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

包包, 包款, 馬卡龍紫, CHANEL, GUCCI, DIOR
fashion.net

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