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駝背讓你看起來很老　美姿訓練師3招「開肩運動」，練出纖細天鵝頸

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纖細的「直角肩膀」不僅可以讓身材看起來更挺直，更是穿衣服顯瘦的關鍵！駝背、肩膀內縮會讓整個人儀態變得虎背熊腰，且因為運動到不同的肌肉，還可能會讓肩膀變厚、肩膀變得更圓。

▲開肩運動。（圖／美人圈）

小紅書上有一位健身教練、同時也是模特兒的美姿訓練師，就分享一個簡單的開肩動作，只要一個動作、就可以練出好看、纖細的肩頸線條，還可以改善肩膀內縮、圓肩斜肩、駝背的問題，一起看看吧！

▲開肩運動。（圖／美人圈）

開肩、改善肩膀內縮動作1：跪坐吸氣

首先先保持上半身挺直狀態、跪坐在地面上，一邊慢慢吸氣、一邊慢慢將雙手向後放。

▲開肩運動。（圖／美人圈）

開肩、改善肩膀內縮動作2：雙手向後背、肩膀向下

將雙手向後之後，雙手交疊、壓在腳掌上且保持雙手伸直狀態，將肩膀向下並呈打開狀態，這時候慢慢吐氣。

▲開肩運動。（圖／美人圈）

開肩、改善肩膀內縮動作3：頭後仰、保持8-10組呼吸

接著慢慢將頭向後仰，慢慢吸氣吐氣，維持8-10組呼吸即可。

▲開肩運動。（圖／美人圈）

一整個做下來是一個完整動作，一天可以做到2-3組，肩膀內縮改善很明顯，大家也一起試試看吧！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@sienna__park、小紅書@暴走园子酱

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

肩膀, 運動, 開肩, 小紅書
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