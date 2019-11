有雷／米老鼠偷現身！《冰雪奇緣2》13個隱藏彩蛋和小細節　你發現幾個？

編輯/Amanda 圖/翻攝FB@Frozen、INSIDER

睽違6年,讓大人小孩都引頸期盼的迪士尼動畫《冰雪奇緣2》終於在上周上映了,果然又掀起一股「冰雪炫風」,短短幾天已有不少人朝聖完畢,首周票房飆破百億!承襲迪士尼動畫喜歡埋梗、藏彩蛋的慣例,《冰雪2》裡也藏了一長串眼睛不夠尖就容易忽略的小細節,網上已有許多網友開始挖出本集裡暗藏的小細節和彩蛋,像是米老鼠、杯麵竟然偷偷現身客串!快來看看你發現了幾個?

貼心小提醒:此為防雷圖!!!!!!!!!!!





以下有雷,還沒觀影的你請自行選擇,小心服用!

1.《冰雪奇緣2》(Frozen II)距離《冰雪奇緣》第一部上映已有6年,但故事情節則是發生第一部的3年後,此時艾莎24歲,安娜21歲,阿克23歲,雪寶則是3歲。

2.在開頭回憶片段中,小安娜和小艾莎在房間玩冰雪魔法變出的小雪人和小雕像時,小雕像中藏有《大英雄天團》(Big Hero Six) 裡的杯麵 (Baymax),還有疑似《雷霆戰狗》的雕像。

3.艾莎一行人一路向北前往魔法森林時,途中有經過艾莎在第一部裡創造出的冰宮殿。

4.水元素精靈Nokk的圓形源自於日耳曼神話,是一種可以變幻成美麗女人、帥氣男人或挺拔駿馬等各種型態,會吸引人類再將其片入水中溺死,所以電影裡可以看到Nokk要把艾莎踩入海底,而後來流傳到挪威、冰島則演變成了有著馬匹型態的水中生物,會出現在江河、湖泊或海中,和電影設定的一樣。

5.本集新出現的萌寵布魯尼Bruni是火元素精靈,源自於中世紀歐洲煉金術和地方傳說中的沙羅曼達(Salamander),而Salamander也有火蜥蜴(蠑螈)的意思,歐洲人也曾把沙羅曼達的神秘屬性加在蠑螈身上,所以電影裡火精靈的形象是一隻蠑螈。

6.艾倫戴爾王國的國花是番紅花,是一種在白雪中也能盛開的花,象徵著春天和重生,而當雪寶飛散成冰霜被風吹出山洞後,旁邊就有幾朵番紅花的花瓣。

7.片尾艾莎要用冰雪魔法復活雪寶的時候,她問安娜「Do You Want to Build a Snowman?(你想堆個雪人嗎?)」而這也是第一部《冰雪》裡小安娜想打開艾莎緊閉心門時的Solo歌曲。

8.《冰雪奇緣2》的動畫師貝嘉布里斯 (Becky Bresee) 向 Insider 網站透露,在雪寶〈When I Am Older〉的歌曲片段時,畫面中藏了一隻米老鼠!而米老鼠被藏在哪裡?動畫師說「你們必須自己仔細找」,所以還要再刷的粉絲請仔細盯好這一段吧!

9.安娜獨特的敲門節奏在第一部中出現在〈Do You Want to Build a Snowman?〉這首歌前面,到了第二部,安娜還是這樣敲門。

10.艾莎的髮型從第一集的盤髮髮髻到長髮辮到後來有幾幕散下長髮,那濃密髮量讓許多網友羨慕不已,甚至衝上微博熱搜,而迪士尼官方後來也公布原來艾莎擁有40萬根頭髮,遠遠超過一般人的10~12萬根,甚至比「同事」長髮公主還多上數倍。

11.當艾莎在阿托哈蘭看冰雪回憶時,看見母親在樹下問父親在看什麼書,父親回答是「一個丹麥新作家的書」,被認為指的就是《冰雪女王》原著作者安徒生。

12.片尾彩蛋在3首歌曲之後,需要等待約1分鐘,就能看到雪寶回到三年前艾莎創建的冰宮殿,跟冰巨人棉花糖和小雪人們分享他們拯救艾倫戴爾和魔法森林的經歷。

13.在片尾彩蛋中,冰巨人棉花糖和小雪人們一起聽雪寶述說本集旅程時,冰巨人的頭上戴著艾莎在第一集〈Let it Go〉片段中隨手扔掉的皇冠。

