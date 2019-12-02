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臉圓就用頭髮遮！超完美捲度讓你修飾成小V臉，各種長度都適用

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不同捲度變化可以修飾不同臉型，有顯瘦遮肉的效果，今天就看看韓國髮型師推薦不同長度的「小臉捲度」建議，特搜長髮、中長髮、短髮不同的小臉捲度，修飾顴骨、下顎線，人人都有小V臉！

長髮「小臉捲度」建議：外翻式S型捲度

長髮有最多的捲度變化，其中最修飾臉型的就是外翻式的S型捲度，這種捲度可以很好的修飾下顎的線條，讓臉型更俐落、看起來更纖細！

▲小臉捲髮。（圖／美人圈）

小臉重點>>碎髮、蓬鬆髮根修飾度更高

要顯小臉的重點不要忘記耳際的碎髮、以及蓬鬆髮根，髮根頭頂一拉高、視覺上臉型就會小很多，另外稜角比較分明的臉型，也容易看起來比較銳利，碎髮可以弱化稜角線條，讓臉型看起來更順暢。

▲小臉捲髮。（圖／美人圈）

另外再偷偷分享一個小臉技巧，有時候換個瀏海分線、就算不用變化捲度也可以有小臉感，不僅縮短臉長、還可以突現五官優勢。

▲小臉捲髮。（圖／美人圈）

中長髮「小臉捲度」建議：耳下隨性捲

中長髮的小臉捲度建議在耳下做出隨性的弧度，也可以直接以軟髮蠟稍微抓出線條感，對下顎線條非常有修飾效果。

▲小臉捲髮。（圖／美人圈）

小臉重點>>耳際鬢角碎髮顯瘦遮肉

中長髮因為長度的關係，用不好的話反而會凸顯下顎寬大，比較修飾的推薦造型就是耳際鬢角的碎髮修飾，可以稍微以離子夾夾出一點弧度，順著臉型，即使塞耳後也顯瘦！

▲小臉捲髮。（圖／美人圈）

短髮「小臉捲度」建議：髮根蓬鬆、髮尾捲

短髮相對來說可以做的捲度有限，基本上顯臉小的效果差異不大，只要注意髮根蓬鬆、髮尾的捲度，基本上都會很修飾臉型！髮尾捲度內彎C字、或是外翹感，讓短髮整體看起來稍微寬一點，都可以修飾下顎線條，讓臉型更精緻！

▲小臉捲髮。（圖／美人圈）

小臉重點>>瀏海、碎髮修飾顴骨及下顎

短髮的小臉重點落在瀏海、以及瀏海兩側的鬚鬚，可以根據顴骨位置、或是下顎來修剪，有更好的修飾效果，當然也推薦在內層再剪一些碎髮，就算將頭髮紮耳後也顯小臉！

▲小臉捲髮。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@mini_0323、@daeunnn____、@aluu.haram

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

小臉, 捲度, 捲髮, 遮肉, 韓國, 髮型, 頭髮, 長髮, 中長髮, 短髮
fashion.net

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