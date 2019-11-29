亮･珠寶／溫潤玉石、翡翠寵下一代　兒童珠寶戴到大成最美紀念

▲林曉同為小女孩打造可愛的珠寶手鍊，母女可配成對。（圖／林曉同珠寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶與佩戴者產生的情感連結，比起寶石的價值更為珍貴，台灣珠寶設計師林曉同將對一雙寶貝兒女的愛化為隨遇而安系列的「陪伴玉熊」與「幸福青鳥」珠寶，成為同名珠寶品牌的代表作，他也從顧客熱烈迴響構思，首度推出專為兒童設計的寶貝系列，母女能一同戴親子手鍊，讓小手鍊成為美好的紀念物。

▲林曉同運用純銀鑲嵌珍珠母貝與玉石的如意小熊寶貝手鍊，9,988元。

林曉同珠寶的寶貝系列共有2款式，一款式源自如意鎖珮的如意小熊手鍊，另外一款則是象徵幸福的青鳥手鍊，兩個主角元素均以珍珠母貝打造，象徵每個小朋友都是父母呵護的心肝寶貝，再串上圓潤小巧的玉珠，代表圓滿的寓意不言可喻。

▲鑲嵌珍珠母貝、玉石與沙弗萊石的林曉同幸福小青鳥寶貝手鍊，9,988元。

兩款純銀小手鍊不僅只童年可戴，除了現階段可調整鬆緊，林曉同希望別具意義的設計，能隨著孩子年齡增長仍持繼續佩戴，因此可交由品牌加長鍊子，讓父母或親友送的這件珠寶禮物能一路陪伴守護。

▲翡翠品牌JADEGIA玉世家推出BABY J 系列迷你翡翠小鐲子，13,800元起。（圖／玉世家提供，以下同）

在少子化的時代，品牌深切感受到父母或長輩對新生兒的寵愛，翡翠品牌JADEGIA玉世家為新生兒打造Baby J系列迷你翡翠小鐲，紀念意義勝過一切，小娃娃長大後可將翡翠鐲搭配長鍊當墜飾，或再搭配相似的款式成對作為耳環；而更容易穿戴的設計是以中國繩結為概念的小團圓手鍊、項鍊，彩色繩結搭配溫潤質感的翡翠，可愛極了。

▲玉世家小團圓系列翡翠中國結手鍊，6,600元起。

▲玉世家翡翠中國結繩鍊，8,800元起。