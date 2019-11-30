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韓妞最愛的3個平價彩妝品牌！高顏值文青風romand超夯

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▲韓妞最愛3平價彩妝品牌　romand超夯。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲重視妝容的韓妞也很喜愛平價又好用的高CP值彩妝，像是以下3個美妝品牌幾乎每個韓妞化妝包裡都有。（圖／翻攝IG@romandyou，以下同）

韓國女生非常著重外型儀態，不管是服裝、髮型還是妝容，都有自己的一套打扮哲學，尤其是許多從中學、大學開始學習化妝，但「資本」有限的女孩們，會從價格親民平實、但又有高品質的彩妝品入手，而韓妞們最愛的「入手無負擔」彩妝品有哪些？ 以下這3個高CP值美妝品牌，幾乎每個韓妞的化妝包裡都看得見。

▲韓妞最愛3平價彩妝品牌　romand超夯。（圖／品牌提供、翻攝IG）

1.romand

說起近年來在韓國女孩中最受歡迎的彩妝品牌，絕對不能不提「romand」（也寫作rom&nd），是由韓國知名美妝部落客SAEROM閔賽綸創立的平價彩妝品牌。雖然閔賽綸在台灣知名度不像PONY這麼高，但她在韓國的地位可是PONY一樣，具有千萬流量，並有「韓國彩妝界教科書」稱號，還是少女時代的御用化妝師。

而「romand」在2016年一推出就以簡約又很有質感的文青風外型很受到歡迎，不論底妝、唇彩或眼影的妝感和品質也備受肯定，最重要的是價格很甜啊！因為高CP值和高顏值的包裝，讓romand不只在韓國爆紅，在網上也掀起熱議。

▲韓妞最愛3平價彩妝品牌　romand超夯。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Her韓國。（圖／公關照）

▲romand 果凍光澤持久染唇釉，NT$399；「Her和她」特價NT$335。點我購買。

其中近來受到熱烈討論的「果凍光澤持久染唇釉」帶有糖葫蘆般的透亮光澤，加上果汁色感，成為romand的高人氣唇彩，其中不少女孩們大推顏色均勻持久，不易掉色、不沾杯超加分。

▲韓妞最愛3平價彩妝品牌　romand超夯。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Her Romand。（圖／公關照）

▲romand 有肌果濃柔膚腮紅，原價NT$480，特價NT$285。點我購買。

韓妞們除了愛在唇色展現氣色外，有時也會用頰彩展出仙女氣質，而這款「有肌果濃柔膚腮紅」以乾燥果乾色系為基調，適合各種膚色可說是最不容易踩雷的色系，一刷帶有柔霧美肌就像開了美肌APP般，也成為彩妝新手最愛的頰彩之一。

▲韓妞最愛3平價彩妝品牌　romand超夯。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲MISSHA 經典三色眼影，原價NT$259；特價NT$155。點我購買。

2、MISSHA

台灣女孩都熟悉的MISSHA，可說是許多人最初接觸韓系彩妝的入門品牌，彩妝大神PONY最近也常用MISSHA眼影來化出迷人妝容，更將MISSHA推上經典必買的平價彩妝。其中人氣最高的就是懶女孩、新手都能輕鬆駕馭的「經典三色眼影」，貼心設計好漸層的3色配色，只要依照深淺上色就能完成眼妝，還加入摩洛哥堅果油，不但觸感光滑更顯色，迷你size更是跑趴最方便的補妝小物。

▲韓妞最愛3平價彩妝品牌　romand超夯。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲the SAEM 遮瑕液，2入組，原價NT$500，特價NT$325。點我購買。

3、the SAEM

韓妞在彩妝上面，不只著重唇彩、眼妝，她們更在意要有完美透亮的底妝，而在韓國女生最愛的底妝品牌中，肯定有這家以遮瑕、底妝聞名的「the SAEM」，價格親民外，許多韓妞最推原因就是服貼不浮粉，尤其是遮瑕液更是超人氣品項，擁有高度遮瑕力，可讓肌膚完美修飾無瑕疵，濕潤度又夠，不容易結塊卡粉、不拔乾，獲得許多韓妞好評外，在美妝版上也常有人推薦。

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關鍵字：

彩妝, 韓妞, 韓國女生, 愛用, 美妝, 彩妝品牌, romand, MISSHA, the SAEM, 遮瑕, 唇彩, 腮紅, 頰彩, 眼影
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