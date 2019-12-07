每天跑步減肥卻沒瘦？做對這4個關鍵讓你減脂效率大提升

▲跑步可說是最多人選擇的減肥方式，但要真的有效先做對以下4個關鍵。（圖／翻攝IG@hara3m、@babebani）

編輯／Amanda

說很多人都把能輕鬆入門的跑步當作減肥運動，但跑步看似簡單，想要靠它減脂瘦身，可就暗藏玄機。相信不少人都碰過這樣的困擾「明明很認真跑步，為何就是瘦不下來？」撇除飲食的關係，很有可能是因為你忽略了以下4個關鍵，導致跑步減脂的效率大打折扣！

1.跑步速度以時速6.5～8km為佳



將跑步速度維持在每小時6.5公里～8公里之間，這個速度可幫助心律維持在有氧運動可控範圍內，若是速度太快，心率超過有氧可控範圍，運動強度就會轉化為無氧運動，反而會降低燃脂效果，所以並不是跑步速度越快，減肥效果越好。

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▲跑步時間要超過30分鐘，燃脂效果才會最好。（圖／翻攝IG@babebani）



2.跑步時間至少30分鐘，但不超過1小時



想要減脂，至少要跑30分鐘以上。雖然一開始跑步就會消耗脂肪，但在前30分鐘，糖分的消耗大於脂肪，過了30分鐘後，脂肪的功能比例增加，糖的比例下降，燃燒脂肪的效率會趨於最佳。而有些人會擔心跑步會流失肌肉，只要別跑超過1小時，運動後記得補充蛋白質，基本上就不會掉多少。

3.維持跑步持續性



跑步時有一點要切記，如果在跑的過程中感到疲勞，可以放慢跑步速度緩解疲憊感，但不要完全停下來定點休息，以免降低燃脂效率。

▲減肥除了做有氧運動，許多健身教練、營養師都建議要搭配無氧運動增肌更有效。（圖／翻攝IG@babebani）



4.跑步頻率



建議每週跑步3次，其他時間則搭配重量訓練或高強度間歇性運動（HIIT）等幫助維持肌肉量，甚至增肌，讓瘦身效率更好。

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