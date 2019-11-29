韓妞愛用爆款來了！「平價版青春露」、熱銷第一遮瑕液　超狂價快殺

▲「HER和她」推出韓妞愛用爆款，每一樣都值得下手。點圖看詳細。

時尚中心 / 綜合報導

去韓國一定有一份必買清單，各種彩妝、保養、香氛絕對不能錯過，「HER和她」用力推坑，讓大家不用出國也買得開心，把韓妞們愛用、推薦的爆款全部囊括，romand的染唇釉、腮紅，the SAEM的遮瑕液，還有被稱為「平價版青春露」的A.H.C神仙水、innisfree綠茶籽精華液等等，保證買到無法自拔。

「HER和她」精挑細選的韓國好物，能搞定全臉保養、畫出美美的韓系妝容，還有擴香讓居家氣氛更完美，不用擔心選擇困難症發作，必買清單直接幫你列好，往下看就知道該怎麼出手了。

A.H.C玻尿酸精華化妝水

A.H.C創立於1999年，旗下的玻尿酸精華化妝水橫掃熱賣排行榜，被暱稱為、「神仙水」、「平價版青春露」，可見有多神，「HER和她」兩瓶特價895元，遠離秋冬乾荒，它可是重要角色。

▲ A.H.C玻尿酸精華化妝水，100ml x 2入，原價1,500元，特價895元。點我購買。

innisfree綠茶籽精華液

innisfree綠茶籽精華液補水、鎖水，而且質地輕盈，滋潤無負擔，怕油的人完全不用擔心，這瓶一路熱賣，沒用過等於沒跟上潮流，「HER和她」特價668元，許多人一次囤很多瓶，聰明消費無誤。

▲innisfree綠茶籽精華液，原價920元，特價668元。點我購買。

the SAEM遮瑕液

不只韓妞愛用，在Dcard美妝版上的討論度也極高，the SAEM就是因為遮瑕液而聲名大噪，超佛心的價格CP值很高，讓小資女們愛不釋手，買了又買，有不同色號可以選擇，輕鬆遮蓋痘疤、斑點、黑眼圈。

▲the SAEM遮瑕液2入組，原價500元，特價325元。點我買#2、點我買#1.5、點我買#1。

romand果凍光澤持久染唇釉

romand是韓國人氣美妝部落客Saerom Min閔塞倫的自創品牌，有她本身的地位加持，讓romand更受矚目，果凍光澤持久染唇釉的包裝、顏色，連命名都很可愛，妳想要蘋果唇還是無花果唇，或者水蜜桃唇呢？

▲romand果凍光澤持久染唇釉，原價399元，特價335元。點我買#8蘋果、#7蜜棗、#6無花果、#5水蜜桃。

cocodor經典室內擴香瓶

空間裡飄散著香氣，會讓人身心都舒暢，cocodor價格親民，而且瓶身簡潔俐落，不論原本是不是擴香控，都值得一試，有多種花香可以選擇，宅在家裡也要很有品味。

▲cocodor經典室內擴香瓶，原價350元，特價225元。點我買白麝香、玫瑰香水、四月花香、白茉莉。