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木村拓哉愛用義大利FPM行李箱　鉚釘加固設計帥翻

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▲▼ 木村拓哉FPM,TUMI 。（圖／公關照）

▲《型男主廚三星夢》劇中木村拓哉使用FPM BANK S系列鉚釘箱。（圖／映珮公關提供）

記者陳雅韻／台北報導

47歲木村拓哉在新劇《型男主廚三星夢》中，飾演天才名廚尾花夏樹，開播以來收視不俗，連帶他劇中使用的時尚單品也受到矚目，他在劇中使用的漂亮行李箱，來自義大利品牌Fabbrica Pelletterie Milano（FPM），純義大利手工製鋁合金箱體，使用鉚釘加固工法與橫向溝紋設計，搭配獨家專利蝶型鎖，外型與耐衝擊等功能性兼具。

▲▼ 木村拓哉FPM,TUMI 。（圖／公關照）

▲時尚品味受肯定的木村拓哉，讓《型男主廚三星夢》出現的FPM BANK S系列鉚釘箱也受到矚目。（圖／映珮公關提供）

創立於1946年的FPM，擁有製作頂級箱包的技術，與工業設計大師Marc Sadler聯手推出的BANK系列鋁合金行李箱後，更將聲勢推向頂點，木村拓哉在《型男主廚三星夢》使用的款式正出自此系列的月光銀鉚釘箱，另有提把包覆皮革的款式，展現截然不同的復古風格。

▲▼ 木村拓哉FPM,TUMI 。（圖／公關照）

▲FPM鋁合金箱特色是使用鉚釘加固工法與橫向溝紋設計，配備專利蝶型鎖，32,800元。（圖／FPM提供）

各行李箱品牌看好市場，不約而同請名人拉抬聲勢，美國品牌TUMI除了邀好萊塢男星「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）代言，還請他設計聯名款，共推出2款後背包、行李箱與一系列不同尺寸旅行收納袋與配件，以黑色為主色調，細部點綴他選擇的橘色；當中最有趣的設計為實用背包，竟有2個具備通風孔的防水內袋，可放置鞋子、濕衣服或水瓶，原來是常上健身房的他怕塞了髒衣服讓包包變臭，所想出來的變通方法。

▲▼ 木村拓哉FPM,TUMI 。（圖／公關照）▲▼ 木村拓哉FPM,TUMI 。（圖／公關照）

▲好萊塢男星克里斯普瑞特（左）設計的TUMI x Chris Pratt聯名系列，包括行李箱、電腦包與後背包。（圖／TUMI提供）

關鍵字：

木村拓哉, FPM, 行李箱, TUMI, 星爵, 克里斯普瑞特
fashion.net

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