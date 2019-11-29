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YSL向日葵外套拍出1280萬元天價！　買家是澳洲的美術館

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▲▼ YSL聖羅蘭佳士得拍賣 。（圖／翻攝佳士得官網,Yves Saint Laurent Museum官網）

▲法國傳奇服裝設計師聖羅蘭於1988年推出的向日葵刺繡外套，以1280萬元天價拍出。（圖／翻攝佳士得官網，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國傳奇服裝設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）於1988年春夏系列推出的「向日葵」外套，於國際拍賣行佳士得（CHRISTIE’S）巴黎舉辦的「尊尚珍品」拍賣會上，以歐元382,000元、約台幣1280萬元拍出，創下他服裝拍賣史新紀錄，得標者是澳洲墨爾本國立維多利亞美術館（National Gallery of Victoria）。

▲▼ YSL聖羅蘭佳士得拍賣 。（圖／翻攝佳士得官網,Yves Saint Laurent Museum官網）

▲聖羅蘭於1981年在他的巴黎工作室留影。（圖／Guy Marineau攝，翻攝自Musée Yves Saint Laurent Paris官網）

這件做工繁複的絲綢外套，是聖羅蘭1988年向馬蒂斯（Matisse）、布拉克（Braque）、畢卡索（Picasso）及梵谷（Vah Gogh）等藝術大師致敬的作品之一。他取梵谷著名向日葵》系列畫作為靈感創作華麗外套，根據推估，至少花費超過600小時完成玻璃珠、亮片、絲帶和珍珠刺繡，應出自巴黎最有名的刺繡工坊Maison Lesage之手。

▲▼ YSL聖羅蘭佳士得拍賣 。（圖／翻攝佳士得官網,Yves Saint Laurent Museum官網）▲▼ YSL聖羅蘭佳士得拍賣 。（圖／翻攝佳士得官網,Yves Saint Laurent Museum官網）

▲細部欣賞外套裝飾玻璃珠、亮片、珍珠與絲帶等，極為華麗。

當年由超級名模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）穿上向日葵外套走秀，秀後立刻接到VIP訂單，已知僅生產4件，此次登上佳士得的便是其中之一，連同綠色絲裙一起拍賣，落槌價比起標價高出4倍，由墨爾本國立維多利亞美術館得標，或許時尚迷將有眼福，可在美術館一睹其華美風采了。

關鍵字：

Yves Saint Laurent, 聖羅蘭, 佳士得, CHRISTIE’S
fashion.net

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