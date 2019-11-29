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美妝控注意！聖誕寶盒、倒數月曆現在入手最聰明

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▲▼美妝控注意！聖誕倒數月曆快入手 。（圖／品牌提供）

▲可愛的聖誕造型，送禮或自用都開心。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

因應聖誕節的到來，各大美妝品牌無不推出特殊獻禮，像是倒數月曆和聖誕寶盒，將所有人氣商品聚集一堂，可愛小容量更適合在旅行時攜帶，用最少的預算，擁有夢幻單品們的大好機會。

▲▼美妝控注意！聖誕倒數月曆快入手 。（圖／品牌提供）

▲Melvita 聖誕寶盒皮納塔，1,380元。

甩開連年必備聖誕倒數月曆，Melvita推出超有趣的聖誕寶盒，一款來自南美洲的皮納塔(Piñata)，這款流行數百年的皮納塔，透過拉繩方式，大家輪流挑選繩子往下拉，其中只有一條繩子可以令皮納塔打開，裏頭的糖果禮物便會掉落，象徵趕走惡運後所獲得的豐碩獎勵與好運氣。

為了將全新一年的好運帶給大家，Melvita將聖誕寶盒皮納塔化作鑲有亮麗金球的聖誕樹，裡面裝滿了7款迷你人氣有機保養禮，透過拉取皮納塔換得嶄新一年的美肌好運，作為交換禮物送禮、派對驚喜都非常適合，或是將皮納塔掛在聖誕樹上或懸吊在空中都非常應景。

▲▼美妝控注意！聖誕倒數月曆快入手 。（圖／品牌提供）

▲Sisley 2019倒數月曆，8,200元。

Sisley去年推出聖誕倒數月曆深受媒體喜愛，因此今年特別開放於官網獨家販售，想要一次體驗Sisley的植物美容奢華保養體驗，別錯過這次機會。

▲▼美妝控注意！聖誕倒數月曆快入手 。（圖／品牌提供）

▲光是抗皺活膚御緻眼唇霜就要價6,200元。

倒數月曆中有多樣Sisley超經典的明星商品，包含了大家最熟悉的全能乳液，幫助打造出超強肌底和防禦能力，還有成分超稀有的黑玫瑰抗老系列以及頂級的抗皺活膚御緻系列，讓肌膚恢復澎彈緊緻活力。其中更含抗皺活膚御緻眼唇霜正貨，可說是相當有誠意。
 

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關鍵字：

melvita, sisley, 聖誕倒數, 保養
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