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贊達亞纖腰挖空驚見「絕美腹肌」！外媒盛讚：純白西裝太辣

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▲Zendaya。（圖／CFP）

▲贊達亞科爾曼（Zendaya）超高衣Q在紅毯上毫無差錯，全白洋裝驚艷「炫腹」。（圖／CFP）

記者鮑璿安／外電報導

贊達亞科爾曼（Zendaya）自演出蜘蛛女一角爆紅，近日也奪下人民選擇大獎（People's Choice Awards）最受歡迎女星順利封后，然而不止演技精湛連衣Q也過人，幾乎沒有在紅毯上出錯過，28日贊達亞出席澳洲GQ頒獎典禮，以「全身白洋裝」再次驚艷粉絲，也獲得外媒一致盛讚，「White hot！，（純白風火辣）。」

▲Zendaya。（圖／CFP）

▲Zendaya。（圖／CFP）

▲贊達亞科爾曼選擇Monot 2020春夏白色洋裝，出席澳洲GQ年度男士頒獎典禮。（圖／CFP）

贊達亞科爾曼近日奪下最受歡迎女星大獎，與小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）稱帝封后，演藝事業邁上新高峰，28日受邀出席澳洲GQ年度男士頒獎典禮時，贊達亞放下狂野捲髮，搭配煙燻妝容，選擇了Monot 2020春夏白色洋裝，獨特的兩截式設計露出贊達亞平坦過人的小腹，可謂高調「炫腹」，下方交叉線條巧妙修飾身形，白色裙身緊緊包覆身體十分性感，與上衣的西裝造型得到最佳對比，遊走於一柔一剛之間，也獲得英國《每日郵報》盛讚，「White hot！，（純白風火辣）。」

▲Zendaya。（圖／CFP）

▲贊達亞獲得澳洲GQ總編盛讚，「她是年輕世代的榜樣」。（圖／CFP）

贊達亞在此次大獎中被評選為年度女性，2019年也是她相當卓越的一年，對此她在近期《ELLE》訪談中透露，「我正在努力成為最好的目標，也在學習不會給自己施加太大的壓力。」澳洲GQ雜誌總編邁克爾·克里斯滕森（Michael Christensen）也回應，「今年是屬於她的一年，所以像她這樣的人成為我們的年度女性更令人驚艷，因為Zendaya不僅是女演員，並且她是年輕一代的榜樣。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：

贊達亞科爾曼, Zendaya, GQ, 澳洲, Monot
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