《復仇者聯盟4》聯名手錶全球限量175只，美國隊長結合雷神之槌超吸睛

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雖然未來幾年沒辦法看到《復仇者聯盟4：終局之戰》的主角群合體，但購買周邊商品或許是彌補心靈空虛的一種方式。日前，洛杉磯知名鐘錶品牌Meister，便以蜘蛛人、美國隊長、星際異攻隊等角色為主題打造出五款手錶，並且每款全球限量75只到150只不等。

▲Meister聯手《復仇者聯盟4：終局之戰》打造主角系列錶款。（圖／翻攝自Meister）

在 Instagram 查看這則貼文 MEISTER WATCHES（@mstrwatches）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 28 日 下午 1:07 張貼

由Meister推出的主角系列錶款，除了浩克款採用Miyota 6P29多功能機芯外，其餘四款皆為Seiko的VD53六針機芯。而錶款在設計上皆有各自特色，像是蜘蛛人款以藍、紅2色為主軸，並加入經典的Logo；美國隊長款不但運用代表性的盾牌與復仇者聯盟標誌，同時還加入索爾的雷神之槌；星際異攻隊款使用紫色與黑色作為銀河，搭配著錶面上的標誌呈現；黑豹款以他配戴的項鍊為主軸，並加入了碳纖維元素來致敬他於電影中所穿的戰服；浩克款不同於上述幾款的造型，改以長方形的錶殼搭配綠色錶盤與指針製成。

▲浩克款採用Miyota的6P29多功能機芯，其餘四款皆為Seiko的VD53六針機芯。（圖／翻攝自Meister）

▲以藍、紅2色為主軸，並加入經典的蜘蛛人Logo。（圖／翻攝自Meister）



▲擁有盾牌與雷神之槌的美國隊長款與使用黑、紫2色來代表銀河的星際異攻隊款。（圖／翻攝自Meister）



▲黑豹款的碳纖維設計為最大賣點、浩克款則以長方形錶殼搭配綠色錶盤與指針製成。（圖／翻攝自Meister）

Meister X 《復仇者聯盟4：終局之戰》主角系列錶款，目前已於Meister官網開放預購，定價由高至低分別為美國隊長款與黑豹款的美金300元（約台幣9,000元）、蜘蛛人款與星際異攻隊款的美金275元（約台幣8,250元）、浩克款的美金250元（約台幣7,500元），喜歡這些熱門的朋友，可以趕緊到官網進行預購喔！

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此外，《復仇者聯盟4：終局之戰》大反派薩諾斯的身世之謎不斷受到關注，日前，漫威影業（Marvel Studios）角色設計師Ryan Meinerding就在個人IG帳號公開薩諾斯的年輕模樣，其中包括13歲到電影中的臉龐變化，有興趣的朋友，都可以到IG@ryan_meinerding_art觀看。

在 Instagram 查看這則貼文 Ryan Meinerding（@ryan_meinerding_art）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 25 日 上午 10:04 張貼

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