Daniel Wong超狂！16位明星成超模　畢書盡、吳思賢、張景嵐通通上



▲Daniel Wong第十季大秀，共邀請16位明星上場走秀。（影／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

華裔設計師Daniel Wong（黃偉豪）昨（11／28）晚在台大體育館發表2020秋冬系列大秀，該季為品牌第十場大秀，意義非凡，過往曾受邀觀秀的16位明星嘉賓，包含畢書盡、張景嵐、謝和弦、魏如昀、魏蔓、吳思賢、劉真等人通通成了伸展台上的瘋狂模特兒，張景嵐變跳舞邊出場，謝和弦也是T台上嗨咖，吳思賢甚至把走在前面的魏蔓從後方拉回來，留下伸展台同框照。

▲（依序）吳思賢、魏蔓、謝和弦、李佳薇、紀曉君都受邀擔任T台秀模。（圖／品牌提供）



場內約有1,200位觀秀嘉賓共襄盛舉，開場的空紗投影就將過去九記經典印花重現，回顧過去以來品牌核心「探索」精神，待人們穿越記憶迴廊，如同第10季大秀「Refine淬煉」的主題，濃縮所有精華，走進下一段冒險旅程。在Mia優美的小提琴中，好戲漸漸登場，在茄子蛋、林曉培的歌聲中，模特兒緩步走出。

▲（依序）襯著林曉培與茄子蛋的歌聲，模特兒們依序上陣。（圖／品牌提供）



明星走秀是「Refine淬煉」秀場上的壓軸亮點，打頭陣的畢書盡穿紅黑條紋拼接印花絲巾西裝登場，一派專業名模架勢，跟在後頭的張景嵐一頭美人魚捲髮搭配洋裝現身，邊舞動邊走秀，氣氛歡樂活潑；謝和弦頂著抹茶綠髮型，穿著印花西裝與刷破牛仔褲，不時張開雙手享受全場關注眼神，謝幕時甚至直接與頭排嘉賓們全擊掌，狀態相當嗨。

▲（依序）畢書盡、張景嵐、魏如昀、劉真、戴愛玲也晉升成為模特兒，用狂野的態度展示2019秋冬最新系列。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

綜觀Daniel Wong 2019秋冬男女裝秀，共分為三大主題，分別是「無框架重塑」、「無時限經典」與「無疆界街頭」。無框架以解構美學為核心，用印花與各式面料詮釋出個性風格；經典則用各種狂野圖騰，輔以大量抽皺、印花金線刺繡與金屬裝飾結合；街頭則以日常單品結合特殊風衣面料、針織構築出高級街頭風格。

▲Daniel Wong第十季大秀讓所有曾受邀表演、看秀的明星通通回來站台，畫面壯觀又令人感動。（圖／品牌提供）