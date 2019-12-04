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心動或許不代表喜歡！5個你要知道的戀愛心理學

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▲▼5個你要知道的愛情心理學。（圖／Unsplash）

▲戀愛是一種知己知彼、舒服自在的關係。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

戀愛是奇妙的化學反應，有時候愛的不著邊際，有時候也搞不清自己的心，原來戀愛中疑難雜症，都有道理可循。以下5個愛情心理學必讀，或許能讓你釐清現況，或是助感情一臂之力。

1.戀愛補償效應

人總是最先注意到那些喜歡自己的人，兩人一拍即合，其中有一部分要歸功於戀愛補償效應。當一個人表現出喜歡你的傾向，只要他的自身價值還算過得去，你就會不自覺尋找對方身上的，不知不覺喜歡上對方。

▲▼5個你要知道的愛情心理學。（圖／Unsplash）

2.蔡格尼克效應 

欲擒故縱是吸引異性的招數之一，因為得不到的永遠在騷動。就心理學層面上來說，這是一種記憶效應，指的是人們對於尚未處理完的事情，比已經處理完的事情更加記憶深刻。


3.吊橋效應

心動或許不代表喜歡，某一瞬間或是某一個場景，突然間你對一個平常沒有感覺的人心動，於是你以為喜歡上對方，進而做出無數行為迎合自己的假想。

▲▼5個你要知道的愛情心理學。（圖／Unsplash）

4.馬太效應

投入越多的人，越不容易被珍惜。馬太效應在戀愛中表現為強者越強、弱者越弱。當你為自己付出，個人魅力得到提升，反之若是一味討好對方，對方容易恃寵而驕，你在投入過程中不斷貶值，對方卻在過程中不斷增值。

▲▼5個你要知道的愛情心理學。（圖／Unsplash）

5.投射效應 

投射效應是將自己的特性，強加到別人身上，認為對方也跟自己有著一樣的感情和意志。例如你不擅於拒絕別人
，你也會覺得另一半和你一樣，或是不論是吵架或是不開心時，都期待對方一定要懂你。

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關鍵字：

心理學, 愛情, 戀愛
fashion.net

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