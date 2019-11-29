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NIKE在華山舉辦超震撼「燈光秀」！大型藝術裝置美翻、馬拉松照免費印

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▲NIKE。（圖／品牌提供）

▲NIKE「猶豫 是對自己太客氣」活動請來藝人修杰楷以及黄路梓茵Lulu詮釋主視覺海報。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

NIKE自10月28日起以「猶豫 是對自己太客氣」一句話，瞬間點燃年輕世代的熱情，正逢年底馬拉松賽季，NIKE也在華山1914創意園區設置了巨型數位投影秀以及大型藝術裝置，啟發所有人跳脫舒適圈的框架侷限，週末打卡絕對不能少！

# 華山1914創意園區投影秀及大型藝術裝置

▲NIKE。（圖／品牌提供）

▲NIKE。（圖／品牌提供）

▲NIKE。（圖／品牌提供）

▲華山1914創意園區大型燈光秀即日起至12月5日，每天18：00－22：00展出 。（圖／品牌提供）

「猶豫 是對自己太客氣」系列活動不僅請來藝人修杰楷以及黄路梓茵Lulu詮釋主視覺海報，也提供完整的馬拉松裝備及一系列跑者服務，華山1914創意園區已經設置了數位投影秀及大型藝術裝置，提供大家前來打卡，每15分鐘一場的數位投影秀結合聲光效果十分精彩，也與本地藝術家合作將沙發、電視等物件所集合成藝術裝置，運動結合時尚絕對能拍出心儀美照。

# 跑友講堂＆個人專屬完賽紀念吊牌

▲NIKE。（圖／品牌提供）

▲NIKE。（圖／品牌提供）

▲NIKE。（圖／品牌提供）

▲於12月15日完成半馬以上賽事（並穿著NIKE跑鞋完跑者）既可擁有專屬吊牌，以及免費列印賽事紀念照片。（圖／品牌提供）

此外，針對跑友量身設計的還有「跑者講堂」，邀請到多位經驗豐富的全馬跑者、NTC老師及專業配速員分享心得，課後也會與NRC教練一起進行3-5K的配速跑。最後，還貼心提供賽事紀念照片列印，以及每位跑者最期待的個人專屬完賽紀念吊牌，以純黑質感造型入手，製作屬於你的客製化單品，上面印製了經典swoosh，下方則有完賽成績別具意義，年底馬拉松季大家一起跑起來吧！

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關鍵字：

NIKE, 猶豫是對自己太客氣, 修杰楷, Lulu, 黄路梓茵, 華山1914創意園區, 台北馬拉松, 馬拉松季, 跑者, 跑友
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