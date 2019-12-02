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BB-8、黑武士化身煮飯機器人！《星際大戰》經典角色快煮鍋5款都想要

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編輯／Duke

為了迎接《星際大戰9：天行者的崛起》到來，近期官方動作頻頻，不但攜手Adidas打造六雙特色鞋款外，還運用旗下的BB-8、黑武士等五位經典角色推出快煮鍋，其中，快煮鍋的尺寸將依照電影裡人物實際大小來設計，下方就一起來看看這些化身煮飯機器人的角色造型快煮鍋吧！

▲星際大戰快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma、Adidas Originals）

▲《星際大戰》造型快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma）

此次的造型快煮鍋是與美國家具與廚具零售商Williams Sonoma進行合作，而雙方除了以五位經典角色為原型設計外，還依照人物的實際大小來打造快煮鍋，像是最矮小的BB-8僅有3QT，適合兩到三人使用，而最高大的丘巴卡（Chewbacca）則有8QT，適合六人以上，另外，黑武士（Darth Vader）、R2D2以及風暴兵（Stormtrooper）皆有6QT的容量。

▲星際大戰快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma、Adidas Originals）

▲最小的BB-8有3QT的容量，最大的丘巴卡則有8QT。（圖／翻攝自Williams Sonoma）

▲星際大戰快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma、Adidas Originals）

▲星際大戰快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma、Adidas Originals）

▲星際大戰快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma、Adidas Originals）

▲黑武士、R2D2以及風暴兵的體型差距甚小，因此皆有6QT的容量。（圖／翻攝自Williams Sonoma）

然而，這次的快煮鍋不僅外型亮眼，擁有的多功能用途與智能程序也是一大賣點，不論是用作高壓鍋、電鍋或是燉鍋皆能輕鬆完成，而內建的智能程序則能對應湯類、燉肉、米飯等13種類別的蒸煮，非常適合家庭主婦或是租屋人士使用。

▲星際大戰快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma、Adidas Originals）

▲造型快煮鍋擁有的多功能用途與智能程序也是一大賣點。（圖／翻攝自Williams Sonoma）

目前五款造型快煮鍋已於Williams Sonoma官網上架販售，而3QT、6QT、8QT的定價，分別為美金79.95元（約台幣2,400元）、美金99.95元（約台幣3,000元）、美金119.95元（約台幣3,600元），有興趣的朋友，不妨到官網選購。

此外，近期官方也正式發布《星際大戰》X Adidas聯名鞋款，當中使用的角色包括尤達大師（Yoda）、風暴兵、黑武士、芮（Rey）、莉亞公主（Leia）以及R2D2。

▲星際大戰快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma、Adidas Originals）

▲《星際大戰》X Adidas聯名鞋款。（圖／翻攝自Adidas Originals）

該系列將以Adidas NMD R1與Nite Joggers為主打鞋款，並將上述六位角色的特色注入設計裡，其中，擁有原力的尤達大師、黑武士、芮以及莉亞公主以NMD R1來呈現，而風暴兵與R2D2則是使用Nite Joggers鞋款。

▲星際大戰快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma、Adidas Originals）

▲星際大戰快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma、Adidas Originals）

▲星際大戰快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma、Adidas Originals）

▲星際大戰快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma、Adidas Originals）

▲擁有原力的尤達大師、黑武士、芮以及莉亞公主以NMD R1呈現。（圖／翻攝自Adidas Originals）

▲星際大戰快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma、Adidas Originals）

▲星際大戰快煮鍋。（圖／翻攝自Williams Sonoma、Adidas Originals）

▲風暴兵與R2D2使用的是Nite Joggers。（圖／翻攝自Adidas Originals）

《星際大戰》X Adidas聯名鞋款，預計將於12／2在Adidas官網發售，而成人款定價皆為美金130元（約台幣3,900元）、兒童款則為美金110元（約台幣3,000元）。

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關鍵字：

星際大戰9, Adidas, 快煮鍋, WilliamsSonoma, BB-8, 丘巴卡, 黑武士, 風暴兵, R2D2, 尤達大師, 莉亞, , NMD, NiteJoggers
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