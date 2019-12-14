fb ig video ETtoday search mobile

肌膚乾燥有解！皮膚科醫師：洗澡後要「拍乾」而不是擦乾

> >

▲Her 冰冰霜。（圖／Unsplash）

▲換季肌膚乾癢不適，保濕的時機很重要。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

最近保養超無感，一換季肌膚就開始拉警報！這時候臉部建議選擇溫和、成分簡單產品，幫助降低肌膚不適風險，身體部分則要加強保濕，可選擇更滋潤型產品，掌握沐浴後的擦乳液時機，就能讓保養事半功倍！

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her冰冰霜。（圖／公關照）

▲▲澳洲Blackmores 維他命E霜（冰冰霜）50gx4條，原價1,500元，特價928元。點我購買。

▲▼ 皮膚科醫師：換季保濕留意細節 。（圖／品牌提供、翻攝自Pinterest）

▲KIEHL'S 金盞花植物精華化妝水250ml，1,450元，特價1,268元。點我購買。

針對換季時的肌膚敏弱狀況，皮膚科醫師建議避免使用含有香料、色素…等刺激性成分的產品，改選擇低敏親膚配方或是含有修護、鎮靜效果的產品，甚至可選用醫美系列的保養品，都可減少肌膚刺激來源、溫和幫助舒緩肌膚不適。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her Abib護手霜。（圖／公關照）

▲韓國Abib絲滑香氛護手霜50ml （4入特惠組），原價NT$1,640，特價1,395。點我購買。

身體方面則首重保濕，掌握好沐浴後擦身體乳黃金時機，沐浴後5分鐘內，將多餘的水分用毛巾輕輕拍乾，在身體還保有濕潤度時，立刻塗上溫和中性的乳液或是身體保養油來鎖住水分，不只能夠舒緩換季期間的乾敏癢，更可以擦出最佳美膚效果。

皮膚科醫師也特別提醒，有時候身體會乾癢不適，和洗澡水溫有關，太熱的水會帶走皮膚油脂，容易造成刺激和發炎，建議縮短沖澡時間，洗澡後用毛巾把身體拍乾，而不是擦乾。

►►更多韓妞變美的小秘密

▲▼ 皮膚科醫師：換季保濕留意細節 。（圖／品牌提供、翻攝自Pinterest）

▲Timaru女神回頭香氛體乳組（6入），1,200元，特價885元。點我購買。

關鍵字：

換季, 乾燥, 保養, 保濕
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

女生脫單必學！6個超強「曖昧訊號」，對象手到擒來

女生脫單必學！6個超強「曖昧訊號」，對象手到擒來

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

《PABLO》聖誕甜點讓人失心瘋　22顆大草莓佈滿蛋糕、還有夢幻白色山莓塔 從指尖跟上潮流！2020年度色「經典藍」光療美甲10款推薦 日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖 郭碧婷「性感睡衣」入鏡　向佐摟緊緊甜蜜宣示主權 陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」 孫芸芸鞋牆前賣不科學「絲襪美腿」　穩坐全台最辣名媛地位 劉嘉玲深溝卡寶格麗鑲鑽蛇尾　時髦穿搭甩武則天登基負評

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面