肌膚乾燥有解！皮膚科醫師：洗澡後要「拍乾」而不是擦乾

▲換季肌膚乾癢不適，保濕的時機很重要。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

最近保養超無感，一換季肌膚就開始拉警報！這時候臉部建議選擇溫和、成分簡單產品，幫助降低肌膚不適風險，身體部分則要加強保濕，可選擇更滋潤型產品，掌握沐浴後的擦乳液時機，就能讓保養事半功倍！

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針對換季時的肌膚敏弱狀況，皮膚科醫師建議避免使用含有香料、色素…等刺激性成分的產品，改選擇低敏親膚配方或是含有修護、鎮靜效果的產品，甚至可選用醫美系列的保養品，都可減少肌膚刺激來源、溫和幫助舒緩肌膚不適。

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身體方面則首重保濕，掌握好沐浴後擦身體乳黃金時機，沐浴後5分鐘內，將多餘的水分用毛巾輕輕拍乾，在身體還保有濕潤度時，立刻塗上溫和中性的乳液或是身體保養油來鎖住水分，不只能夠舒緩換季期間的乾敏癢，更可以擦出最佳美膚效果。

皮膚科醫師也特別提醒，有時候身體會乾癢不適，和洗澡水溫有關，太熱的水會帶走皮膚油脂，容易造成刺激和發炎，建議縮短沖澡時間，洗澡後用毛巾把身體拍乾，而不是擦乾。

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