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60歲芭比靠IG維持時尚熱度　聯名LeSportsac手袋秀百變造型　

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▲▼Llesportsac Barbie 。（圖／品牌提供,翻攝Barbiestyle IG）

▲LeSportsac x Barbie聯名系列芭比時尚方形化妝包（左上）3,250元，芭比跳舞復古手腕包（左下）2,800元，芭比舞會畫廊手提袋（中）5,650元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

許多人的童年回憶芭比娃娃（Barbie）60歲了！美國尼龍包品牌LeSportsac與芭比合作推出聯名包款，從她歷來眾多的裝扮中挑選代表造型，分別以具象、剪影或塗鴉在各式包款上呈現，當中黑底的方型化妝包、手腕包與手提袋，展現梳著馬尾或紮著頭巾的芭比，非常復古。

▲▼Llesportsac Barbie 。（圖／品牌提供,翻攝Barbiestyle IG）▲▼Llesportsac Barbie 。（圖／品牌提供,翻攝Barbiestyle IG）

▲LeSportsac x Barbie聯名系列小手提包（左）1,450元，芭比黑粉塗鴉肩背包2,500元。

LeSportsac X Barbie聯名系列另有塗鴉設計，勾勒出穿著火辣泳裝芭比與她的墨鏡、高跟鞋，另一系列則在包上展現穿著各式華服的芭比，在此系列就能一覽其百變造型，每一件包款都有標誌性的Barbie拉鍊裝飾。

▲▼Llesportsac Barbie 。（圖／品牌提供,翻攝Barbiestyle IG）

▲芭比曾受義大利版《VOGUE》邀請參加米蘭時裝周。（圖／翻攝barbiestyle IG）

雖是60歲的阿嬤級小姐，芭比仍維持她的時尚感，有專屬的IG分享她的時尚穿搭，以及她與各精品設計師合作的聯名商品，例如她曾受義大利版《VOGUE》邀請參加米蘭時裝周，並與Moschino設計師Jeremy Scott設計自己翻版娃娃同台，用心維持時尚熱度，讓芭比傳奇繼續譜寫下去。

▲▼Llesportsac Barbie 。（圖／品牌提供,翻攝Barbiestyle IG）

▲Moschino設計師Jeremy Scott設計自己翻版娃娃與芭比合影。（圖／翻攝barbiestyle IG）

關鍵字：

芭比, Barbie, LeSportsac
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