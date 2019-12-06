Off-WhiteＸAJ5碟照釋出！半透明材質＋反光細節再次成為重磅神鞋

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自Virgil Abloh於今年六月舉辦個人藝術展「Figures of Speech」後，Off-White再度聯手Jordan Brand的消息便不斷傳出，如今透過IG爆料帳號@solebyjc釋出的碟照，全新的Off-White X Air Jordan 5出現在大家面前，並且除了半透明材質與「SHOELACES」鞋帶等既有的Off-White細節外，還加入了近期超夯的反光效果。

▲全新曝光的Off-White X Air Jordan 5。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

經過一系列的女性田徑聯名系列發售後， Virgil Abloh似乎有意再次將Off-White的設計理念帶回男性系列中，而回歸的首個作品，根據IG爆料帳號@solebyjc的消息，將有很大的機會是Off-White X Air Jordan 5。

▲Virgil Abloh先前攜手Nike發售多個女性田徑聯名系列。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB）

該鞋款在設計上所做的第一個更動，就是將過去Air Jordan 5經常使用的麂皮、皮革鞋面替換成半透明材質，而在鞋舌、鞋面、鞋領處也有不一樣的設計。首先，鞋舌進行了加長且注入反光材料；鞋面與鞋領處則是加入圓圈設計，此舉似乎要讓各位的襪子顏色露出，以讓穿搭更加多元。

▲將鞋面替換成半透明材質。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

▲鞋舌進行了加長且注入反光材料。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

▲鞋面與鞋領處加入圓圈設計。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

雖然IG爆料帳號@solebyjc曝光了Off-White X Air Jordan 5的碟照，但發售日期與定價卻沒有透露太多，不過，根據Twitter帳號@soleheatonfeet的消息，該鞋款將會在2020年2月發售，定價為美金225元（約台幣6,750元），對於Off-White X Air Jordan 5有興趣的朋友，不妨耐心等待更確切的資訊釋出喔！

此外，陳冠希打造的CLOT X Air Jordan 1 Mid SE Fearless「Edison Chen」，近期釋出了最新的發售日期，其中，該鞋款除了沿用絲綢鞋面外，漸層設計的Swoosh（勾勾）Logo與鞋扣上的傳統中國硬幣也是一大賣點，想入手擁有絲綢鞋面球鞋的朋友，千萬不要錯過了。

▲漸層設計的Swoosh Logo。（圖／翻攝自Nike）

▲鞋扣上加入傳統中國硬幣點綴。（圖／翻攝自Nike）

CLOT X Air Jordan 1 Mid SE Fearless「Edison Chen」，預計將於12／7在Juice Taipei、Juice The Box發售，定價為台幣5,800元。

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