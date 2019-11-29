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【奧斯塔羅】甩開小人、斬斷爛桃花　2019年你將告別哪些事？

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▲2019你將告別哪些事？。（圖／奧斯塔羅提供）

時序來到年底
面對即將告別的2019年
你將告別那些倒楣事呢？

趕快和奧斯老師一起來看看
2019年你將告別哪些事？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，隨著2019年的結束，明年開始你總算是否極泰來，這樣的牌組代表金錢運勢的開啟，若在2019年有投資失利或是金錢運勢不順心的朋友，2020年的金錢運勢可謂是開啟新的一面，過往的努力與付出都將逐漸獲得回報，因此奧斯要恭喜在2019年努力耕耘自己本業的朋友，可要好好把握明年良好的金錢運勢囉！

牌ll

選到這組牌的朋友，2019年你應該覺得自己挺倒楣的吧？許多看似穩定發展的事情都在2019年動搖起來，這樣的狀況在工作與愛情上明顯許多，不過，隨著2019年劃下句點，進入2020年後，你的運勢也將隨之開啟，畢竟這樣的牌組代表完美與成功，因此奧斯提醒你，可以在2020年多付諸些計畫或者是行動，不要只是原地思考，因為2020年的良好運勢都將讓事情有事半功倍的好預兆。

牌lll

選到這組牌的朋友，2019年的戀愛運勢顯得低迷許多，明明看似想認真相處的對象，最後卻不了了之或是爛桃花不斷出現，因此奧斯要恭喜你進入2020年後，將一掃過去的戀愛陰霾，所以2020年單身的朋友可以多往聯誼聚會的場合接近，有機會遇到與心儀的對象。另外，有伴的朋友則要留意下雙方的溝通問題，別因生活或工作忙碌忽略另一半唷！

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選到這組牌的朋友，2019年應該算是小人纏身的一年吧！不管是在朋友方面或是工作方面，都有許多莫名其妙的對象在背後捅你一刀，當然這樣的小人狀況在工作上更加明顯，不過，奧斯要告訴你這樣的小人運勢也隨著2019年畫下句點，而你在2020年的貴人運勢還算旺，所以工作上一定要留意職場前輩或是年紀稍長的對象，因為這會是你在工作職場上的貴人，要好好把握囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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