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2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力累積相當可觀、水瓶感情財運都不順

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▲2020年12星座運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

時序進入2019年底
面對即將接續的2020年
你準備好了嗎？

趕快和奧斯老師一起來看看
2020年各星座的運勢發展吧！

牡羊座

開運星座：水瓶座
開運月份：1/20-2/18

➼整體運勢
清晰的邏輯思緒優點存在牡羊座2020年裡頭，面對許多事情的時候，邏輯思緒能讓你在事業上漸入佳境，面對生活或是許多問題都能夠妥善處理，不過，還是要稍稍注意思緒過多影響行動力的狀況唷！

➼戀愛運勢
有伴的牡羊朋友懂得修正自己在感情中的態度，而這將讓感情走得更加順暢。另外，單身的牡羊朋友會有桃花的出現，而地點將在工作職場，可以參考看看。

➼事業運勢
事業運勢上有自我認同感與信心的提升，將有望在事業上闖出一番成績，面對手邊的工作也能及時處理好，並獲得上司主管的青睞，可要好好把握唷！

➼金錢運勢
金錢運勢的部分，善用自己的理性思考，可以多注意海外投資標的，有可觀財運的運勢存在唷！

金牛座

開運星座：雙魚座
注意月份：3/11-3/20

➼整體運勢
建議金牛座的朋友在2020年把心思放在原生家庭或是婚姻中，因為2020年來自家庭的生活壓力將讓你喘不過氣，並且也有封閉自己的狀況，所以這部分要多注意了。

➼戀愛運勢
有伴的金牛朋友在2020年的安全感稍嫌不足，容易和另一半起衝突，並且聽不進對方的話，導致兩人關係逐漸疏離，要多注意了。若是單身的金牛朋友，2020年的桃花運勢稱不上旺盛，因此將會保持單身一陣子喔！

➼事業運勢
事業上將讓自己跟外界有了隔閡，一部份的原因是生活壓力讓你無心工作，更多的是來是工作上的無力感，讓你覺得做再多也沒有回報，因此面對這樣的無力感，奧斯老師建議金牛朋友要多加調適了。

➼金錢運勢
金錢運勢有來得快也去得也快的隱喻存在，2020年的投資要保守一點，別太躁進了唷！

雙子座

開運星座：處女座
開運月份：8/23-9/1

➼整體運勢
奧斯會說2020年的雙子朋友顯得積極許多，面對事情都有強大的行動力去解決，因此你也會將自己該做的事做到精益求精的地步，雖然有點吹毛求疵，但也表現出對於事情的努力與堅持。

➼戀愛運勢
有伴的雙子朋友在2020年會更加願意維持與另一半的情感，而踏實的情感態度也讓雙方安心不少，面對過往的相處問題也懂得好好解決。單身的雙子朋友，奧斯建議你可以多往人潮多的地方注意，有望認識價值觀與理念都相近的對象唷！

➼事業運勢
事業運勢方面，2020年的雙子座更加的投入與認真，並且不斷在工作上尋求表現自己的機會。另外，雙子朋友2020年的職場升遷運勢還不錯，要好好把握表現自己的機會喔！

➼金錢運勢
正財運優於偏財運勢，奧斯建議著重在本業上，因為薪資的調幅會讓你感到欣慰不少唷！

巨蟹座

開運星座：射手座
注意月份：1123-12/21

➼整體運勢
巨蟹朋友的2020年存在著耐心不足的狀況，面對許多事情都耐不住自己的性子，所以容易發脾氣，並且間接影響自己的人際關係。另外，思緒混沌的狀況也讓自己呈現停滯，要多注意了。

➼戀愛運勢
有伴的巨蟹朋友2020年對於另一半的信任度下降許多，容易因小事就和另一半吵架，讓對方感到勞累不堪，因此這部分要多注意了。而單身的巨蟹朋友，2020年要結束單身的話，就一定要積極去認識新朋友了。

➼事業運勢
事業工作的耐心度更顯不足，因此產生了許多阻礙，讓你做起事來力不從心。另外，面對許多部門間的合作時，容易因自己的脾氣而搞砸，奧斯提醒你要學習與自己的情緒相處，這將是巨蟹朋友2020年的一大課題。

➼金錢運勢
正偏財運皆不太理想，要注意因一時的情緒而破費喔！

獅子座

開運星座：牡羊座
開運月份：3/31-4/10

➼整體運勢
祥和平靜的狀態將存在獅子朋友的2020年裡頭，而外在的熱情轉為內心的祥和，讓過往習慣忙碌的獅子朋友在2020年有望平穩許多。另外，海外運勢還不錯，可留意一些工作或旅遊機會，有望提升自己的整體運勢唷！

➼戀愛運勢
有伴的獅子朋友在2020年，面對感情更願意付出自我，並且開始思考兩人的未來性，算是可以逐步規劃感情未來藍圖的年份了。而單身的獅子朋友，有旅遊桃花的運勢存在，閒暇之餘不妨多安排旅遊認識新朋友吧！

➼事業運勢
事業工作的穩定成長讓獅子朋友安心不少，對於目前的工作環境也盡心盡力的努力，可留意有沒有海外出差或派駐的機會，2020年將是獅子朋友一展長才的年度，奧斯提醒你要多表現了！

➼金錢運勢
金錢運勢上的表現還算不錯，正財運優於偏財運，可以多留意海外工作機會或是公司以外的工作。

處女座

開運星座：水瓶座
注意月份：2/9-2/18

➼整體運勢
處女朋友的2020年顯得不滿與不知足許多，面對目前的生活現況開始猶豫起來，並且想要突破自己去努力，但偏偏這樣的想法卻讓你勞心勞累，甚至有空忙一場的狀況出現，因此面對2020年奧斯建議你下決定前要多思考，千萬別太衝動與躁進了。

➼戀愛運勢
有伴的處女朋友2020年在感情上顯得不切實際許多，空想一堆未來規劃，卻忽略了現實發展，並且也要多留意情感不忠貞的狀況。單身的處女朋友2020年的爛桃花大於正桃花，需多留意對象是否為真心的唷！

➼事業運勢
事業部分奧斯建議你留意合作的狀況，2020年容易在所謂的「合作」上遭人欺騙或是利益衝突，導致自己在工作時犯下許多錯誤，讓上司主管對於你的想法呈現不信任的狀態，要多注意了。

➼金錢運勢
財運狀況不理想，奧斯老師會建議你在2020年守成就好了。

天秤座

開運星座：摩羯座
開運月份：12/22-12/30

➼整體運勢
踏實的態度將存在天秤座朋友2020年的生活中，面對許多事都穩扎穩打的努力著，而2020年的踏實態度也有望拉近你所設立的目標與成功之間的距離，算是不錯的年份，奧斯老師建議你可要好好把握！

➼戀愛運勢
有伴的天秤朋友，2020年對情感需求度的增加讓兩人感情立下更好的基礎。而單身的天秤朋友，有望透過親朋好友的介紹，認識到不錯的對象，要多加注意了。

➼事業運勢
踏實的工作態度讓天秤朋友在2020年立下不錯的基礎，特別是業務性質工作的朋友， 2020年都有望拿到更多訂單，要多多耕耘客戶人脈了唷！

➼金錢運勢
正偏財運都還不錯，有望調薪或因為業績的提升，讓你更願意付出自己在工作上。

天蠍座

開運星座：天秤座
注意月份：9/23-10/2

➼整體運勢
天蠍朋友在2020年顯得封閉許多，面對許多事情都無欲無求，有一部分來自信心的消退，因此對於許多事情都不太積極，而這樣的狀況也讓自己喘不過氣，要多注意了。

➼戀愛運勢
有伴的天蠍朋友在感情築起了保護牆，讓另一半勞累許多，並且許多問題不願敞開心胸和另一半溝通，讓目前的愛情拉上警報。而單身的天蠍朋友，則要更加積極些，不要太過自我封閉而錯過桃花唷！

➼事業運勢
和同事之間的關係有些緊張，在職場上就像獨行俠，許多時候都是自己埋頭努力，因此2020年遇到問題與狀況時，一定要多和同事求援，不然這樣的壓力將會是壓垮你的最後一根稻草。

➼金錢運勢
偏財運勢較不理想，要多留意投資上的風險，不妨多請教有經驗的朋友避免靠直覺進行投資唷！

射手座

開運星座：金牛座
開運月份：4/21-4/30

➼整體運勢
射手朋友的2020年顯得積極許多，不願意墨守成規於過往的規則裡。另外，對於現況顯得不悅，將讓自己積極的突破，但這樣的狀況讓你在2020年忙得焦頭爛額，奧斯老師建議你在2020年多留意自己因忙碌而導致的健康狀況唷！

➼戀愛運勢
有伴的射手朋友，2020年更願意在目前的感情努力，但卻因生活的忙碌讓自己忽略了另一半。而單身的射手朋友2020年桃花大多過泛水桃花，要懂得即時把握別輕易錯過了。

➼事業運勢
事業工作上，因為積極讓你自已做起事來得心應手，但要注意許多臨時交派的工作與任務，這會讓你在工作上顯得忙碌許多，雖然你能做到盡善盡美，但卻讓自己壓力倍增，要多注意了。

➼金錢運勢
金錢運勢較不理想有破財機會，2020年要多留意交通罰單，容易讓自己的錢財流失。

摩羯座

開運星座：天蠍座
注意月份：11/2-11/12

➼整體運勢
摩羯朋友的2020年不願受到束縛，因此讓摩羯朋友顯得不太平靜，往好處想是企圖心的強烈讓自己完成許多規劃已久的目標，但奧斯老師要叮嚀你，2020年的壓力累積相當可觀，需要多花點時間讓自己調整學習放鬆。

➼戀愛運勢
摩羯朋友2020年對於情感需求度的增加，懂得不斷尋找新的刺激增添感情生活的色彩。而單身的摩羯朋友在2020年桃花運勢滿理想的，奧斯建議你多往聚會聯誼的場合尋找對象。

➼事業運勢
事業運勢變動數較大，大多是因為自己在工作上更努力與積極，讓上司覺得你能勝任困難的工作，因此有職務上的調動，所以2020年在工作別因工作內容的調整而埋怨主管唷！

➼金錢運勢
正財運優於偏財運，奧斯老師會建議多花心思在本業上，有望獲得上司主管的賞是讓你到更多獎金或是薪資調升唷！

水瓶座

開運星座：處女座
注意月份：9/12-9/22

➼整體運勢
過往的努力在2020年開始動搖起來，讓許多事情面臨了瓶頸，讓你感到勞累不已，奧斯建議你面對2020年的壓力與瓶頸要多加把勁，因為這樣的狀態只是過渡期，撐過就沒事了。

➼戀愛運勢
有伴的水瓶朋友開始對彼此的未來感到擔憂，並且容易懷疑彼此的未來目標是否一致，而這樣的狀況也讓你談感情時顯得有氣無力，奧斯提醒你要留意了。單身的朋友，因情感始終沒著落，讓你懷疑起自己，奧斯提醒不要想這麼多，感情的落空不代表人生的失敗，要多加油了。

➼事業運勢
工作事業的不穩定層出不窮，讓你分身乏術，並且許多看似穩定的工作也出現問題，奧斯提醒你穩扎穩打是你2020年面對工作的主要態度，千萬別因此打擊了信心，反而應該把握機會審視問題，並趁勢改變與調整唷！

➼金錢運勢
正偏財運都顯得不太理想，許多的破財機會存在，要多留意自己的經濟狀況了。

雙魚座

開運星座：巨蟹座
注意月份：7/20-8/1

➼整體運勢
雙魚朋友的2020年顯得情緒緊張許多，面對目前的環境多了點抱怨或是懷疑自我的能力，而這樣的狀況也讓你與周遭格格不入許多，奧斯建議你在2020年調整一下自己的處事態度，別把自己逼得太緊了。

➼戀愛運勢
對於情感的不滿足感，讓有伴的雙魚朋友希望另一半多付出，但卻會讓對方感到不小的壓力，奧斯提醒要注意了。而單身的雙魚朋友2020年的桃花多是三分鐘熱度，無法把握容易一閃即過唷！

➼事業運勢
對於目前的工作有著許多失落感存在，原因來自得不到上司的賞識，讓你有轉換跑道的念頭，不過，只要你再堅持一下就會改善，因為這樣的狀況是短暫的，越接近年底狀況就會逐漸改善喔！

➼金錢運勢
物質慾望的提升讓雙魚朋友在2020年的經濟容易吃緊，要避免一些不必要的物質開銷。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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