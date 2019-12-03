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HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟好精緻

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▲HOT Stuff。（圖／翻攝BALLY IG）

▲穆勒鞋是如今女人鞋櫃中必備好幾雙的款式。（圖／翻攝BALLY IG）

記者張妤瑄／台北報導

捲土重來的穆勒鞋重新成為最夯時尚趨勢，套上就走，與露趾鞋相比更具正式感的特性，讓「穆勒鞋」成為每位女孩鞋櫃必備款式之一；打開鞋櫃，有好幾雙不是太驚人的事。看準這股潮流，瑞士品牌BALLY近期推出的穆勒鞋款受到關注，被點名為穆勒粉必須擁有的款式之一。

▲HOT Stuff。（圖／翻攝BALLY IG）

▲BALLY的穆勒鞋被內行人點名是穆勒粉必備的款式。（圖／翻攝BALLY IG）

BALLY的穆勒鞋採「踩腳式」的兩穿設計，把鞋後跟往上拉起，就是雙前包、後包的鞋款。想休閒的時候就直接踩著鞋跟，以穆勒拖方式走天下；正式場合時，又能變身方釦鞋、圓釦鞋，復古又優雅。

▲HOT Stuff。（圖／翻攝BALLY IG）

▲HOT Stuff。（圖／翻攝BALLY IG）

▲BALLY的穆勒鞋款為「踩腳式」兩穿設計，可以當作穆勒拖，也能作為包鞋穿著。（圖／翻攝BALLY IG）

BALLY的穆勒鞋皮革硬挺，外觀上不會給人「踩腳鞋」稍嫌休閒的柔軟質感，鞋跟還有一個小B字母，細節精緻，並且因應款式的變化，在方釦或是圓釦旁還會加上搭配的織帶，甚至是個性化的鉚釘，以營造不同的時尚風格。

▲HOT Stuff。（圖／翻攝BALLY IG）

▲HOT Stuff。（圖／翻攝BALLY IG）

▲HOT Stuff。（圖／翻攝BALLY IG）

▲BALLY穆勒鞋款在鞋跟處有小B裝飾點綴，細節精緻。（圖／翻攝BALLY IG）

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適逢BALLY今年（2019）9月剛剛重回台灣市場，如今穆勒粉有福，喜歡不用趁著出國買，也不用找代購，台灣就能買得到！ 

▲HOT Stuff。（圖／BALLY提供）

▲HOT Stuff。（圖／BALLY提供）

▲HOT Stuff。（圖／BALLY提供）

▲（依序）JANELLE系列淺口寬扣樂福跟鞋、JANELLE系列黑白淺口低跟鞋、JANELLE系列淺口寬扣樂福跟鞋價格，售價NT$27,000元。（圖／BALLY提供）

關鍵字：

穆勒鞋, 穆勒拖, 美之心, MINOSHIN, BALLY, HOT・Stuff, HOTStuff
fashion.net

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