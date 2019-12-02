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台南私房美食清單大公開！享受最道地的手工蛋餅、異國風老宅咖啡屋

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▲台南美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／艾蜜莉彭、La Belle Maison Cafe粉絲專頁）

每個城市都有屬於自己的樣子，儘管沒有清楚的界線，但總能夠帶給人不同的感覺，有些很鮮明，有些說不出個所以然。台南，就屬於前者，在那裡時間細細長長的，有著讓人想一去再去的魔力。

你可以選擇嚐遍各式道地小吃，感受樸實單純的人情味，也可以待在一隅，靜看這些家戶窗前迷人卻具特色的鐵窗花們，或是什麼也不做，待在老宅裡恣意放空聽雨。對編輯而言，台南就是這樣的存在，愜意、緩慢、不得不愛上！

早餐：耳可木火〈阿杰手工蛋餅〉

▲台南美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／阿杰手工蛋餅粉絲專頁）

牛肉湯是許多人來台南必吃的早餐，每一間都有其獨特的風味，如同春秋戰國時期的百家爭鳴，說不清到底哪個最好，隨人喜好信仰。不過，除了牛肉湯外，也許下次可以試試「耳可木火」〈以前的阿杰手工蛋餅〉，你說難得來台南就該吃些特別的阿！話說是這麼說沒錯，但沒有人規定來台南不能吃蛋餅吧？何況，阿杰家的吃起來真的跟外面的不一樣！

老闆堅持每一份蛋餅都是現點現做，不若古早味粉漿蛋餅的軟嫩，也不像西式新創的酥脆，「耳可木火」的餅皮吃起來 Q 彈得恰到好處，光是蛋餅就有近20種口味，其中編輯最喜歡的是打拋豬，剛起鍋來熱騰騰的，還滿溢著九層塔蛋香。另外，甜甜的法式吐司也很對味，不會過於油膩，吃完鹹的再來個甜的，超幸福！

編輯悄悄話：同場加映在店內一旁的「姐夫咖啡」，兩者都有滿滿職人般的專業精神，值得一試

小吃：福生小食店

▲台南美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／福生小食店粉絲專頁）

來到台南除了知名的碗粿、小捲米粉、蝦仁飯之外，福生小食店是編輯相當推薦的一間小吃。店內所販售的品項雖然不多，但卻足夠讓人飽餐一頓！走進店內，你會發現就像闖進了當地居民的日常，來用餐的客人幾乎都是在地人，隨性地穿著拖鞋、拎起機車鑰匙，就騎來此用餐。

就算只有一個人，也能點碗肉臊飯、魚丸湯再配上小菜，一邊看著報紙，滿足地度過悠閒的上半天，所謂慢活也許就是如此吧！

編輯悄悄話：如果不敢吃肥肉的人，可以點香菇肉飯，編輯自己喜歡魚鬆肉飯

冰沙：双生綠豆沙牛奶Shuànsên beverages

▲台南美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／双生綠豆沙牛奶粉絲專頁）

飽餐後，接下來介紹一間飲品店。双生綠豆沙於2017年開幕便迅速爆紅，尤其是夏季，生意更是好得不得了。不過雖然人潮很多，但店內有清楚的點餐號碼機制，加上店員動作極快，因此不會有等得不耐煩的情形發生，而且真的好好喝阿！綿密的口感加上濃郁的口味，讓這成為編輯每回來台南的必喝清單，從此再也沒有人能超越它。

如果說沒有去過赤崁樓，也很適合來這裡外帶一杯，再進去參觀古蹟。附近也有同一個老闆開的早午餐店双生Shuànsên Cafe，可以走訪看看。

編輯悄悄話：珍珠愛好者在點餐時，也可以選擇+5元加珍珠喔！

甜點：移動的鍋子

▲台南美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／移動的鍋子粉絲專頁）

甜點類首推移動的鍋子，上回編輯友人一聽到要去台南，立刻大推一定要來鍋子！實際到訪後，真的一次就愛上。這裡的甜點種類不多，但卻各個都是經典，「實驗千層組合」更是每桌必點，由三種不同外型及口感的千層派皮組成，就像是在實驗各種配方和比例，看似相似，但吃進嘴裡卻有著不同的感受，編輯最喜歡的右上的圓形千層，夾雜著好吃的卡士達和鮮奶油，香甜滑順。

而且不只甜點用心、好吃，整間咖啡店的環境氛圍也非常棒，老闆和店員們全都面帶微笑，服務態度極佳，真的是毫無理由不愛它，唯一的缺點大概就是一周只營業三、四天，若欲前往，記得先關注粉絲專頁最新動態阿！

編輯悄悄話：櫃台販售的千層餅乾也好好吃，很適合帶回去和同事分享當作下午茶喔！

正餐類：吃麵吧Jai Mi Ba

▲台南美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／艾蜜莉彭）

接下來這間屬於正餐的參考選項，吃麵吧將台灣的小吃麵食文化有結合西班牙、居酒屋等各式料理，每隔一陣子就會推出新菜色，因此每次回訪都會有新驚喜！不過，店內的常駐甜品，編輯也是很喜歡，尤其是充滿蛋香、口感綿密布丁，再搭配上微苦的焦糖醬，如果你熱愛布丁，來到台南可千萬不要錯過。

編輯悄悄話：吃麵吧由一對夫妻共同經營，老闆主內，老闆娘主外，在簡潔小巧的店中實現夢想，編輯每次用餐都覺得他們這樣的經營模式十分幸福而美好！

咖啡廳：La Belle Maison Cafe法國鬍子手工甜品咖啡餐廳

▲台南美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／La Belle Maison Cafe粉絲專頁）

最後一間La Belle Maison Cafe，是由有著大鬍子的法國老闆在台南安平開的手工甜品複合式咖啡屋，雖座落在樸實的巷內，但一進入這棟獨棟透天，裡頭的空間就像是置身在國外般，從庭院、宅邸到老闆的待客之道，就像是到朋友家拜訪一樣親切，無一不讓人感到驚喜。

這裡有兩棟老宅打通，場域十分寬敞，樓上除了是老闆一家的居所外，另一間還經營著民宿，讓來到這裡的人可以享受完整享受不一樣的台南異國風，舒服到使人流連忘返。如果無法留宿在此也沒關係，記得下次來到安平，別再只是去逛老街，也把這間充滿家的味道的超棒咖啡廳，排入行程之中吧！

編輯悄悄話：值得一提， La Belle Maison Cafe只營業到下午四點半，別撲空了

介紹了這麼多，最重要的還是要親身去體會這些店家的美好！旅行，不一定要瘋狂跑景點，或是跟隨潮流選擇必吃必喝的店家，有時偶然路過轉角，興致以來點杯路邊不起眼小攤販的青草茶或許也可以很美好。

延伸閱讀：

台灣也有「以時計費」咖啡廳！不限時還提供餐點飲品，讓你從早待到晚也沒關係

距離星星最近的門市：跟著編輯的腳步，一起走訪那些城市外的美景星巴克

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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