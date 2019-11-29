當你的人生是一本書，翻閱《總有一天你會懂》　看盡6個成長階段的喜樂哀愁

▲（圖／天下雜誌出版）

人的一生何其漫長又何其短暫，每一個階段的變動都是重新學習成長的過程。有一說法是，人在臨終前能看見整個人生的跑馬燈，現在的我們實在很難想像，到那時會抱著什麼樣的心情，是悲傷、沮喪、遺憾，還是會感到慶幸和滿足呢？

繪本《總有一天你會懂》給了我們機會，回頭檢視過去一路走來的每一個心路歷程，和未來所會碰到生活大小難題。如果能夠預先回顧這一生，在活著時便能夠感知、珍惜，那麼臨別之際或許就能抱著沒有白活的心情，瀟灑離世。

成長

是一段需要摸索的旅程

19有時候你好不喜歡自己，人是能被改變的嗎？

22想成就一件事，你必須先跨出最小的一步

▲（圖／天下雜誌出版）

從出生那刻起，我們開始透過自己小小的身軀探索著這個世界，聽著爸爸媽媽的叮嚀，遵從著學校老師的教誨，一直到高中、大學，漸漸學會擁有自己的意志，思索所有的喜歡與不喜歡。在逐漸成長的途中，偶爾感到迷惘和沮喪，但世界之大，若沒有親身經歷和體會，永遠不會明白到底是怎麼一回事。

戀愛

是我愛你，你也愛我了



23生平第一次，你把自己的點滴全告訴了另一個人

24也是第一次和一個人那麼親密

▲（圖／天下雜誌出版）

而在摸索的過程中，總能引領我們成長，好比戀愛這件事。當遇見他之後，才明白原來會這麼樣深深為一個人著迷，喜怒哀樂全被伊人所牽動，並且心甘情願將自己全然地交付。和他一起共享著人生每一個酸甜苦辣，更能放心地闖蕩世界，因為深知就算所有人都背信於自己，回頭仍然有他伸出雙手給予擁抱，反覆說著沒事的、沒事的，我都在。

結婚

是從一個人變成兩個人生活



25你希望能白頭偕老

26或者最好還是不要

▲（圖／天下雜誌出版）

於是開始有了想要共組家庭的念頭，不過生活怎麼可能總是只有美好的事物呢？兩個來自不同家庭背景的人，一定會有觀念不同的時候，需要溝通、理解、磨合與體諒的地方。有時不是誰對誰錯的問題，而是因為在乎所以必須各退一步，繼續相互扶持著，畢竟我們都不完美。但若兩個人真的要白頭偕老，就必須學會在保有各自的私心與偏執之餘，尊重另一半的一切。

獨立

是終要離開家庭的保護傘



27媽媽也出不了主意

28只在臨別前，留下罐手工果醬給你

29你還沒在星期六獨處的夜晚，不感到寂寞

▲（圖／天下雜誌出版）

小時候，我們總習慣什麼都回家找爸媽，可是隨著年歲的增長，必須學著自己做決定，因為在不久的將來，可能就必須面對離別的生命課題。爸媽的人生順利落幕了，我們的還沒。雖然有時會冷不防地好想念，但總有一天會懂得，父母的愛其實以另一個形式留下了，延續在你的生活，傳承給下一代。

孩子

是甜蜜但偶爾煩惱的負擔



32你有孩子了嗎？

33你學會習慣零星的睡眠

▲（圖／天下雜誌出版）

離開父母的羽翼，有了自己的小孩，所謂成為大人，大概就是如今的模樣吧！生活的重心開始圍繞著另一個小傢伙打轉，無私地深愛著他，為他擔驚受怕，原來這便是「為人父母」。儘管夜深人靜時的哄睡、餵奶，總使人崩潰，甚至經常懷疑這是否真的是理想中的人生，不過當看著他一天一天地成長，細水長流的日子會給予答覆。

人生

是永遠趕不上變化的計畫



36夢想成真了，但怎麼和你想得不太一樣

41人生變得壓力重重

▲（圖／天下雜誌出版）

30歲後的生活，飛快得嚇人，一切似乎都和原先預料的有些出入。解決了一些難題，隨即又迎來了另外一個煩惱，在不斷地過關斬將之下，40歲生日很快又到了。人生阿，好像也不過如此，就算再多的不順遂，回頭看來也都只是人生旅程中的其中一個小點。可能偶爾還是仍會有難以釋懷的事件發生，不過和從前相比，大概又更成長了一些了吧！

你的人生，現在走到了哪個階段了呢？在這之中，都學到些什麼呢？如果心中還沒有個明確的答案，不妨拿出紙筆，仔細回想截至目前的人生片段，或是翻翻《總有一天你會懂》這本書吧！

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