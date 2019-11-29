fb ig video ETtoday search mobile

當你的人生是一本書，翻閱《總有一天你會懂》　看盡6個成長階段的喜樂哀愁

> >

▲心路歷程（圖／女子學提供）

▲（圖／天下雜誌出版）

人的一生何其漫長又何其短暫，每一個階段的變動都是重新學習成長的過程。有一說法是，人在臨終前能看見整個人生的跑馬燈，現在的我們實在很難想像，到那時會抱著什麼樣的心情，是悲傷、沮喪、遺憾，還是會感到慶幸和滿足呢？

繪本《總有一天你會懂》給了我們機會，回頭檢視過去一路走來的每一個心路歷程，和未來所會碰到生活大小難題。如果能夠預先回顧這一生，在活著時便能夠感知、珍惜，那麼臨別之際或許就能抱著沒有白活的心情，瀟灑離世。

成長

是一段需要摸索的旅程

19有時候你好不喜歡自己，人是能被改變的嗎？

22想成就一件事，你必須先跨出最小的一步

▲心路歷程（圖／女子學提供）

▲（圖／天下雜誌出版）

從出生那刻起，我們開始透過自己小小的身軀探索著這個世界，聽著爸爸媽媽的叮嚀，遵從著學校老師的教誨，一直到高中、大學，漸漸學會擁有自己的意志，思索所有的喜歡與不喜歡。在逐漸成長的途中，偶爾感到迷惘和沮喪，但世界之大，若沒有親身經歷和體會，永遠不會明白到底是怎麼一回事。

戀愛

是我愛你，你也愛我了

23生平第一次，你把自己的點滴全告訴了另一個人

24也是第一次和一個人那麼親密

▲心路歷程（圖／女子學提供）

▲（圖／天下雜誌出版）

而在摸索的過程中，總能引領我們成長，好比戀愛這件事。當遇見他之後，才明白原來會這麼樣深深為一個人著迷，喜怒哀樂全被伊人所牽動，並且心甘情願將自己全然地交付。和他一起共享著人生每一個酸甜苦辣，更能放心地闖蕩世界，因為深知就算所有人都背信於自己，回頭仍然有他伸出雙手給予擁抱，反覆說著沒事的、沒事的，我都在。

結婚

是從一個人變成兩個人生活

25你希望能白頭偕老

26或者最好還是不要

▲心路歷程（圖／女子學提供）

▲（圖／天下雜誌出版）

於是開始有了想要共組家庭的念頭，不過生活怎麼可能總是只有美好的事物呢？兩個來自不同家庭背景的人，一定會有觀念不同的時候，需要溝通、理解、磨合與體諒的地方。有時不是誰對誰錯的問題，而是因為在乎所以必須各退一步，繼續相互扶持著，畢竟我們都不完美。但若兩個人真的要白頭偕老，就必須學會在保有各自的私心與偏執之餘，尊重另一半的一切。

獨立

是終要離開家庭的保護傘

27媽媽也出不了主意

28只在臨別前，留下罐手工果醬給你

29你還沒在星期六獨處的夜晚，不感到寂寞

▲心路歷程（圖／女子學提供）

▲（圖／天下雜誌出版）

小時候，我們總習慣什麼都回家找爸媽，可是隨著年歲的增長，必須學著自己做決定，因為在不久的將來，可能就必須面對離別的生命課題。爸媽的人生順利落幕了，我們的還沒。雖然有時會冷不防地好想念，但總有一天會懂得，父母的愛其實以另一個形式留下了，延續在你的生活，傳承給下一代。

孩子

是甜蜜但偶爾煩惱的負擔

32你有孩子了嗎？

33你學會習慣零星的睡眠

▲心路歷程（圖／女子學提供）

▲（圖／天下雜誌出版）

離開父母的羽翼，有了自己的小孩，所謂成為大人，大概就是如今的模樣吧！生活的重心開始圍繞著另一個小傢伙打轉，無私地深愛著他，為他擔驚受怕，原來這便是「為人父母」。儘管夜深人靜時的哄睡、餵奶，總使人崩潰，甚至經常懷疑這是否真的是理想中的人生，不過當看著他一天一天地成長，細水長流的日子會給予答覆。

人生

是永遠趕不上變化的計畫

36夢想成真了，但怎麼和你想得不太一樣

41人生變得壓力重重

▲心路歷程（圖／女子學提供）

▲（圖／天下雜誌出版）

30歲後的生活，飛快得嚇人，一切似乎都和原先預料的有些出入。解決了一些難題，隨即又迎來了另外一個煩惱，在不斷地過關斬將之下，40歲生日很快又到了。人生阿，好像也不過如此，就算再多的不順遂，回頭看來也都只是人生旅程中的其中一個小點。可能偶爾還是仍會有難以釋懷的事件發生，不過和從前相比，大概又更成長了一些了吧！

你的人生，現在走到了哪個階段了呢？在這之中，都學到些什麼呢？如果心中還沒有個明確的答案，不妨拿出紙筆，仔細回想截至目前的人生片段，或是翻翻《總有一天你會懂》這本書吧！

延伸閱讀：

生死無常，你能為愛付出到何種地步？想像無窮的《鐮倉物語》，透過奇幻怪誕重新演繹黃泉世界面貌

走進 5 部以「別離」為題材的電影，重新詮釋愛的可能與永恆

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 總有一天你會懂, 成長, 戀愛, 結婚, 獨立, 孩子, 人生, 心路歷程, 學習
fashion.net

熱門文章

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

韓妞愛用爆款來了！「平價版青春露」、熱銷第一遮瑕液　超狂價快殺

韓妞愛用爆款來了！「平價版青春露」、熱銷第一遮瑕液　超狂價快殺

日藥本舖2019年度熱賣Top 10出爐　前6名全被高CP值保養品包了

日藥本舖2019年度熱賣Top 10出爐　前6名全被高CP值保養品包了

范冰冰扮蛇魔女登俄羅斯雜誌封面　女王氣勢被網友轟「還想復出」？

范冰冰扮蛇魔女登俄羅斯雜誌封面　女王氣勢被網友轟「還想復出」？

小紅書健身網紅半年狂瘦20公斤　3餐食譜照著吃，輕鬆甩肉不復胖 2020年值得期待的10部古裝劇　40歲湯唯皇妃風範不輸歐陽娜娜仙氣感 有雷／米老鼠偷現身！《冰雪奇緣2》13個隱藏彩蛋和小細節　你發現幾個？ 全是幻想！日本女生眼中「普通男」條件月薪要10萬　網友崩潰：原來我不普通 史上最潮紅色風衣！NIKE x UNDERCOVER 迷幻設計搶先看 夜貓族注意！5招「熬夜急救護膚法」　告別暗沉黑眼圈，肌膚明亮妝又貼 陶晶瑩超中肯戀愛10金句： 脆弱不是理由，人總要學著自己長大

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面