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秋冬底妝卡粉、難服貼？彩妝師教妳4招　消滅乾紋、打造水嫩透亮肌

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▲彩妝師4招解決秋冬底妝卡粉小乾紋 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲秋冬上妝卡卡不吃妝？跟著彩妝師這樣做，卡粉乾紋再也沒聽過。（圖／翻攝@shuniibeauty、@rimi_channel）

記者張毓容／台北報導

相對於容易出油、脫妝的春夏，在氣候乾冷的秋冬裡，女孩們終於不用再擔心持妝的問題，但卻開始發現上妝卡卡不吃妝，不僅乾到出現小細紋，妝感也不服貼、到處卡粉，看起來斑駁又厚重，就算換了粉底也沒改善多少，有很大可能是因為你妝前保濕沒做好！針對秋冬底妝問題，彩妝師分享4大對策，只要照著做，卡粉乾紋再也沒聽過。

▲彩妝師4招解決秋冬底妝卡粉小乾紋 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲妝前可用化妝水濕敷，甚至在較乾燥局部先塗上保濕精華再敷臉。（圖／品牌提供）

1.妝前保濕做好做滿

有些人肌膚表面不乾就以為肌膚不缺水，但一上妝就會很明顯，脫皮、卡粉、不吃妝樣樣來，就是因為肌膚太乾燥，改善重點在於妝前保養一定要做好保濕。除了基礎的保養步驟別偷懶，妝前也可以先用保濕型化妝水濕敷或使用保濕面膜，為肌膚快速補水，甚至可以在較乾燥的局部先塗上質地不厚重的保濕精華再敷臉，更能加強保濕效果。

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2.美容油按摩柔軟膚觸

肌膚不吃妝的原因除了乾燥缺水外，也有可能是肌膚角質受損或老廢角質堆積太厚，紋理粗糙不順、肌膚不柔軟，蔡依林御用彩妝師簡淑玲就建議，妝前可先使用質地輕盈好吸收的美容油稍微按摩打底，按摩完將多餘油脂擦掉，等肌膚吸收後在上粉底，這樣妝容浮貼度就會立即改善很多。另外平常也別忘了定時去除老廢角質，幫助角質代謝，維持柔軟膚觸。

▲彩妝師4招解決秋冬底妝卡粉小乾紋 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲臉上瑕疵較多的人或是肌膚狀況不佳時，使用海綿或粉底刷更好上妝。（圖／翻攝@rimi_channel）

3.善用上妝工具

肌膚狀態好的時候，用手指上底妝也沒問題，但臉上瑕疵較多的人或肌膚狀況不佳的時候，彩妝師建議使用美妝蛋或粉底刷上妝，並且以少量多次的上法，讓底妝慢慢疊出需要的修飾力，就能維持清透又服貼的妝感。上完底妝後也可以噴上噴霧，再度幫肌膚保濕，同時讓妝感更透亮又持妝。

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4.依膚況、氣候更換適合的底妝品

選擇適合自己膚質的底妝也很重要，同時遮瑕產品也要因應季節轉換，尤其是眼周、嘴角附近，更容易因乾燥卡粉、出現紋路，可用質地較濕潤、好勻的遮瑕液取代較乾的膏狀遮瑕。

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關鍵字：

彩妝, 底妝, 彩妝師, 秋冬, 卡粉, 乾紋, 細紋, 服貼, 底妝問題, 對策
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