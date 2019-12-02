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林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

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▲▼ Hamilton聯名錶,林俊傑 。（圖／翻攝jjlin,poggy,hamilton臉書）

▲林俊傑又有新錶上手，是Hamilton邀日本潮人POGGY設計的聯名錶。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

愛錶成痴的林俊傑又有新錶上手了！這回不是勞力士（Rolex）、Richard Mille或是G-SHOCK，而是Hamilton與日本潮流界代表人物POGGY小木基史合作的Ventura POGGYTHEMAN聯名錶，獨特的三角形錶殼搭配桃紅色細節裝飾，品牌辨識度百分百。

▲▼ Hamilton聯名錶,林俊傑 。（圖／翻攝jjlin,poggy,hamilton臉書）

▲POGGY（右）到上海拜訪林俊傑的新店，兩人的好交情不言可喻。（圖／翻攝poggytheman IG）

此款限量500只的Hamilton腕錶，是POGGY送給林俊傑的禮物，日前他也親自造訪並恭喜林俊傑在上海開新店，顯現兩人好交情。POGGY透露，投身時尚圈後買的第一只錶就是Hamilton，因此品牌找上他設計欣然答應，他也大方送錶與潮流界朋友分享。

▲▼ Hamilton聯名錶,林俊傑 。（圖／翻攝jjlin,poggy,hamilton臉書）▲▼ Hamilton聯名錶,林俊傑 。（圖／翻攝jjlin,poggy,hamilton臉書）

▲Ventura POGGYTHEMAN聯名錶，錶背刻有POGGY圖案。（圖／翻攝hamilton IG）

Hamilton於1957年發表Ventura腕錶，是全球第一款搭載電池驅動的現代化腕錶，特殊造型深受當時全球探索太空風潮啟發，設計師以太空梭為藍本打造出盾形錶殼，深受傳奇歌手「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）喜愛。此次POGGY設計的特別版，便是以貓王曾在舞臺上穿過的亮粉色西裝為靈感，於黑色錶款細部點綴桃紅色，底蓋則刻上POGGY的圖像，定價約29,000元。

▲▼ Hamilton聯名錶,林俊傑 。（圖／翻攝jjlin,poggy,hamilton臉書）

▲傳奇巨星貓王是Hamilton Ventura腕錶的愛好者。（圖／品牌提供）

關鍵字：

林俊傑, Hamilton, POGGY
fashion.net

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