熊大變身「泰迪熊」　毛絨絨萌樣讓你乖乖掏出小朋友

▲冬天到，LINE FRIENDS推出讓人暖心的毛絨系列商品。



編輯／Rose 圖／翻攝LINE FRIENDS官網

天天離不開LINE，讓LINE FRIENDS成了大人小孩都熟悉的可愛明星，熊大、兔兔、莎莉、熊美簡直成了每日夥伴，周邊商品更是樣樣萌爆！因應冬季來臨，LINE FRIENDS推出全新毛絨系列商品，熊大真的成了「泰迪熊」，瞧一看就暖心，絕對讓你乖乖奉上小朋友啊！

熊大毛絨托特包是這次必收品項，外型討喜之外，帶點厚度的材質，具有比一般帆布托特袋更強的保護力，且打開托特袋還有小口袋可以放置小東西，實用度極高。另外，零錢包品項也有細心夾層，小巧的包包內有網袋，能置放紙鈔，外面則能放置零錢。

▲托特包有厚度能妥善保護內裝的物品，售價NT$750元。



▲零錢包還有小網袋設計，讓使用者更方便收納紙鈔與零錢，售價NT$400元。



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毛絨系列共推出托特包、收納袋、收納包、零錢包、筆袋，其中托特特包僅推出熊大款，其他品項幾乎皆網羅四位LINE FRIENDS加入，粉絲們可以一次收集所有角色與品項，讓LINE FRIENDS在你的包包內熱鬧開趴！

▲收納袋，售價NT$450元。



▲收納包，售價NT$520元。



▲筆袋，售價NT$380元。