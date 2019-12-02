韓妞公開化妝包必備5單品　跟著畫就沒錯

▲韓妞妝容其實不難，以下5款單品請備齊。（圖／翻攝自IG/fallininm）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

好想和韓妞一樣擁有精緻透亮的妝容，除了我們都知道的氣墊粉餅，還有哪些是她們化妝包中的心頭好呢？沒有帶出門就不心安，美麗妝容必備的單品有以下5款，分別是遮瑕、蜜粉、眼影、腮紅、唇彩，一起來看看！

the SAEM 遮瑕液（2入組），#1，原價500元，特價325元。點我購買。

不只是韓妞愛用，超高CP值更紅來台灣，美妝版網友都超推它的遮瑕力和持妝度，表示效果絕不輸專櫃品牌。韓妞除了會用它來遮痘疤和瑕疵，更會買淺一號的當作打亮用，據說這招比打亮產品更自然，讓臉膨潤得不留痕跡。

innisfree礦物質控油蜜粉，5g，原價300元，特價228元。點我購買。

美妝討論版最熱的蜜粉，非innisfree莫屬啦！不僅能吸取臉部多餘油脂，還能自然矯正肌膚色差，迷你尺寸攜帶起來很方便，除了能除油光之外，透明粉質也能當作頭髮去油的蜜粉使用。

MISSHA 經典三色眼影，#14杜威杏仁，259元，特價155元。點我購買。

這款眼影非常迷你，大小就像他牌的單色眼影，卻有著漸層三色設計，是韓妞外出必帶的單品。最淺色適合來打造臥蠶，中間色當作眼影主色，而最深色可當作眼線使用，整體來說CP值超高。

romand 有肌果濃柔膚腮紅，#2，蜜桃嫩粉，原價480元，特價285元。點我購買。

細緻粉質很貼合肌膚，雙頰刷上同時讓毛孔柔焦隱形，更可當作蜜粉來使用，顯色度很不錯。

romand 果凍光澤持久染唇釉，#6無花果，399元，特價335元。點我購買。

不只是持色，連光澤感都能很持久，韓妞鮮嫩欲滴的果汁唇靠的就是這一支。質地滑順不黏膩，聞起來還有香香的果汁味。

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