懶女孩必學的超快速極簡護膚法！3分鐘搞定洗卸保養所有步驟

▲偶爾懶癌發作或是真的很累時就用這套3分鐘「極簡保養法」，隔天肌膚依舊擁有好狀態。（圖／翻攝@goodal_official、@kkmmmkk）

編輯／Amanda

認真保養的重要性誰不知道？雖然想擁有細緻透亮的好肌膚，但有時候懶癌發作，或是加班、約會聚會到很晚，真的無力再瓶瓶罐罐，卸妝、洗臉、保養一步一步慢慢做，只想快點上床睡覺。不想隔天起來「面有菜色」，你需要這套「超快速極簡保養法」，不用3分鐘就能把卸妝洗臉到保養全搞定，維持肌膚好狀態不漏氣。

Step 1：洗卸合一最方便



對於懶癌末期人來說，光是清潔就已是個不小的工程了，先從卸眼唇開始，再到全臉卸妝，然後還要再用洗面乳洗臉、清水沖淨，光想就覺得累，尤其是疲憊的時候，更是無力……這時候就一定要有一罐潔淨效果好又溫和的洗卸合一清潔品，讓卸妝、洗臉一次搞定，如果還有保養成分更好，還能為後續保養再省點力。

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像是曾被票選為韓國女生最愛卸妝品Top 1的Banila Co.經典卸妝霜，最受推崇的就是一次完成卸妝+洗臉，而且不用另外做乳化步驟就能輕鬆沖洗乾淨，但潔淨力一樣好，連防水睫毛膏、唇釉都能輕鬆卸除，更添加西印度櫻桃、木瓜酵素、甜茶葉等多種植萃成分，幫助保濕鎖水，連保養都帶到了。

Step 2：化妝水擦拭全臉



洗卸完成後，用化妝棉沾取化妝水，輕柔擦拭全臉，二次清潔臉部的同時，還能為肌膚補水，化妝水選擇保濕型效果會更好。

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Step 3：乳霜鎖水滋潤



為了省時省力跳過中間肌底液、精華液、眼霜等一拖拉庫步驟都沒關係，但最後的乳霜不能省，一定要加上油份保養品，幫肌膚留住水分，維持柔軟潤澤。

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當然，上面這套「超快速極簡保養法」對於肌膚狀況較多、輕熟齡肌以上的人來說，滋潤、修護效果會稍嫌不夠，建議只在真的很累、很需要快速完成一次洗漱保養程序時「救急」用，平常時候還是按照該有的流程一步一步好好做，才是維持美肌的不二法門。

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