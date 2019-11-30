拐杖糖熱可可太療癒！Kiehl’s Café聖誕餐點很欠吃　還能把明星商品帶回家

▲Kiehl's Coffee House因應聖誕節到來，推出聖誕限定餐點和甜點禮盒，還加碼幫你寄明信片&明星商品任挑帶回家2大活動。（圖／品牌提供，以下同）



記者張毓容／台北報導

只有Kiehl’s才能超越Kiehl’s！紐約保養潮牌Kiehl’s契爾氏不僅推出鐵粉期待已久的限量聖誕系列，廣受喜愛的Kiehl’s Coffee House也因應聖誕節到來，同步推出聖誕限定餐點、可愛又暖心的冬季熱飲和全新派對甜點禮盒，更加碼2大聖誕活動，不僅點餐有折扣，還能免費把明星商品帶回家，真的是有吃有喝又有拿！

聖誕烤雞莓果起士三明治，NT$140。



今年9月Kiehl’s Coffee House引進紐約餐車文化，首度推出鹹食：「瘋狂培根起士」和「松露野菇」兩種口味的美式三明治，一上市就好評不斷，掀起排隊熱潮。

為了迎接聖誕到來，Kiehl’s特別推出限量新口味「聖誕烤雞莓果」，以鮮嫩多汁的香料烤雞肉搭配奶味醇厚的「布里起士」，再裹上慢火熬煮「熱紅酒香料莓果醬」，酸甜馥郁的迷人香氣，每一口都吃得到最正統的聖誕節風味！

聖誕拐杖糖熱可可，NT$140。



以經典熱可可為基底，再撒上迷你棉花糖與聖誕拐杖糖粒，光看就有著濃濃的節慶氛圍，不僅造型好可愛，口感更是香濃滑順，在寒冷的冬天裡喝上一杯，更能感受聖誕溫暖好滋味。

聖誕派對甜點禮盒-四宮格，NT$500；聖誕派對甜點禮盒-六宮格，NT$700。



還有去年被搶購一空的綜合甜點禮盒再度推出2019聖誕節版，運用今年聖誕限定系列的繽紛禮盒包裝，有兩種規格可選。四宮格禮盒內含紐約起士蛋糕、紅絲絨杯子蛋糕、經典檸檬塔和烤棉花糖巧克力派，且購買禮盒還可自選「任2件明星旅行瓶」帶回家；六宮格甜點則多一塊紐約起士蛋糕和小甜餅布朗尼，並可選3件明星旅行瓶。

除了聖誕限定餐點外，Kiehl’s更推出兩大活動回饋粉絲，於11/30～12/31期間，只要於Kiehl’s Coffee House任一消費即贈Kiehl’s與芬蘭插畫家Janine Rewell聯名創作的聖誕明信片，而且填寫完畢，投入契爾氏郵筒中，Kiehl’s就會幫你寄出；另外，購買任一飲品（NT$130以上）＋餐點，可享套餐折價外，Kiehl’s更送上聖誕禮物：自選任一「Kiehl’s明星豪華旅行瓶」，讓你在聖誕期間不僅能吃能喝還能拿！

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