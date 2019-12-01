一招變美／昆凌當媽後更美！4招擁有人魚線完美體態和發亮少女肌

▲昆凌根本逆生長，生完小孩反而越來越美，身材、狀態都更好。（圖／翻攝昆凌IG、FB，以下同）

記者張毓容／台北報導

剛出道時，還給人有點baby fat印象的昆凌，生了兩個孩子後，身材、狀態卻越來越好，不僅練出人人羨慕的川字腹肌，擁有凹凸有致的緊實體態，肌膚也細緻透亮到猶如少女！在繁忙的工作行程和家庭生活中穿梭，又要維持女明星會被放大檢視的身型曲線和好膚質，昆凌不是只靠年輕而已，她在保養和運動上可是下足功夫，想跟她一樣逆生長更年輕，下面4招快學起來。



拉長空腹時間，吃飽也不怕



一提到大家都很關心的維持身材方法，昆凌曾在活動中接受訪問時坦承：「我是個如果餓了就會心情不好，做什麼都會覺得欠缺體力、心情的人，所以我一定要吃飽，吃到自己想吃的，才會心情好。當然也希望未來10年我的EQ會變得更好，不吃東西也不會生氣！」

很有自己一套瘦身方式的她認為吃東西還是滿重要的，尤其有在健身的人一定要吃得開心、吃得飽，才有力氣健身，但是要盡量少吃炸物；另外，她還會讓自己空腹時間拉長、間隔久一點，讓腸胃好好休息再吃下一餐，「這個方式在我的減肥路上幫助還滿大的，心情也會很好，很開心地瘦下來。」

在 Instagram 查看這則貼文 Jay Chou 周杰倫（@jaychou）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 7 日 上午 3:46 張貼

靠「登山式」練出人魚線



除了飲食上自有一套克制方法，想要緊實有致的身材線條，運動當然也少不了。近年來晉升為「寵妻狂魔」的老公周杰倫，就曾在IG上曬出偷拍老婆出國度假也不忘運動的影片，讓人看到昆凌對於健身的不遺餘力，甚至讓周董忍不住喊話：「你不能放鬆一下嗎？(Can't you just relax?)」，同時也因此意外曝光昆凌鍛鍊身材的每日功課「登山式」。

昆凌透露自己平時比較少上健身房，「因為我沒什麼在用器材做重訓，我喜歡用自己的體重做核心訓練，像我覺得「登山式」是一個很快速可以練出人魚線的動作。」

用保濕防堵皺紋老化



雖然還處於青春無敵的年紀，但她笑說「人家都說生一個小孩會老10歲，我還生了2個，所以保養更重要！」生了兩胎後，她開始更注重保養，尤其最怕皺紋出現，覺得一乾就顯老，所以她近來保養時都特別加強保濕。每天洗臉後會先噴上化妝水再加面膜，每一道保養步驟都把保濕做足，最後一定要用乳液幫肌膚鎖住水分。

透過飲食保養更全面

為了維持健康美麗的肌膚，除了從外在的保養開始做起，昆凌更認為美容是很由內而外的一件事，當然也要內外兼顧，「在吃東西時我自己會選擇膠原蛋白比較豐富的食物，用食補的方式補充自己慢慢流失的這部分。」除了食物的選擇，她也開始喝燕窩，為自己補充膠原蛋白和營養，更推薦大家「在早上空腹時吃更好！」

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