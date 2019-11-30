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LIFE・經典／近百年木造車站「原宿駅」將拆除　只為東京大改造

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▲原宿車站,東京。（圖／翻攝維基共用百科、JR東日本）

▲原宿車站是東京最古老的木造車站。（圖／翻攝維基共用百科、JR東日本，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日本東京現存最古老的木造車站「原宿駅」，差一點就能創下百年歷史，卻在近期由官方確定，將在明年2020奧運之後拆除的消息，從1924年完工的原宿駅，是充滿大正風情的特色建築，走在其中不難感受到當時整體社會想要營造的「歐洲田園風光」的氛圍，之所以最初這樣的決定，也是東京大改造的一部份，古老的建築一一更新，代表整個城市將會走向美好？

日本身為台灣旅客最喜歡選擇的旅遊地，原宿駅當然在大部分旅客中不陌生，原宿是東京青少年流行的發源地，與明治神宮等重要景點比鄰，相信許多人都去過，而周邊的代代木公園與表參道，自然原宿駅自然也成為人潮絡繹不絕的交通樞紐。

大正時期完工的原宿駅，是半洋風的木造建築，融合西式與日式的獨特風格，建築本身也成為獨特景觀，95年歷史的車站，其實並非日本政府指定的文化財，最初是由日本鐵道省的技師長谷川馨設計，優雅的木造帶點歐風，雖然這些年有在旁增加站體以容納更多人潮，但原構造還是充滿濃濃大正風情。

▲原宿車站,東京。（圖／翻攝維基共用百科、JR東日本）

或許因應奧運的「東京大改造」看似一個無情的巨輪，在二戰時曾被催毀殆盡、持續不停現代化的東京，不會停下這些腳步，其實另一個主要原因，則是為了公共安全，因為早期的木造建築，面臨本身結構老舊、耐火性低，不符合現在防火法規的要求，加上大改造的議題，才會做出這樣的決定。

東日本旅客鐵路株式會社（JR 東日本）已正式宣佈，東京奧運後將把原宿車站的建築解體，另在鄰近區域重建，而新車站將在2021年3月正式啟用，2020年7月24日東京奧運即將開幕，想巡禮東京最古老的木造車站，不妨趁東奧前去拍照留念吧。

▲原宿車站,東京。（圖／翻攝維基共用百科、JR東日本）

▲新完工後符合防火法規的現代車站。（圖／翻攝JR東日本）

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 原宿車站, 原宿駅, 原宿, 東奧
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