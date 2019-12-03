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全球限量100台！藤原浩聯名Polaroid的老拍立得亮相　底片藏有「閃電」細節

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編輯／Duke

素有「日本潮流教父」美名的藤原浩，近日火力全開一連推出多個聯名系列，像是攜手陳冠希打造的Nike Air Force 1三方聯名、RAMIDUS包款等，不過，與知名相機品牌Polaroid Originals的合作更是不容小覷，因為雙方不僅帶來全球限量100台的拍立得與一系列聯名服飾，就連底片上也有「閃電」Logo，想要收藏口袋得深一點喔！

▲Fragment Design X Polaroid Originals聯名系列。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

▲藤原浩Polaroid Originals打造限量拍立得與服飾。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

由藤原浩主理的Fragment Design，向來都是以「黑魂」色調、「閃電」標誌作為品牌的特色，而與Polaroid Originals的聯名系列同樣也採用相同的概念。這次雙方以老式拍立得相機SLR 680為主軸，全機採用黑色為主調，並搭配後方的皮革裝飾帶出奢華感，而側面的數字則代表每台的編號，另外，拍立得的底片白框上，也會印有「閃電」標誌與「Polaroid：Fragment」字樣來代表雙方的合作。

▲Fragment Design X Polaroid Originals聯名系列。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

▲全機採用黑色為主調，並搭配後方的皮革裝飾帶出奢華感。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

▲Fragment Design X Polaroid Originals聯名系列。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

▲側面數字代表每台的編號。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

▲Fragment Design X Polaroid Originals聯名系列。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

▲底片白框上印有「閃電」標誌與「Polaroid：Fragment」字樣。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

服飾的部分，共推出運動外套、帽T以及T-Shirt，每樣單品的設計皆為正面印有Polaroid Originals彩色Logo，而背面則為「閃電」標誌結合黑白條紋。除此之外，藤原浩還特別推出相機包與相機背帶，來讓各位一次買齊這次的聯名單品。

▲Fragment Design X Polaroid Originals聯名系列。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

▲Fragment Design X Polaroid Originals聯名系列。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

▲Fragment Design X Polaroid Originals聯名系列。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

▲服飾共推出運動外套、帽T以及T-Shirt。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

▲Fragment Design X Polaroid Originals聯名系列。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

▲藤原浩特別推出相機包與相機背帶。（圖／翻攝自Polaroid Originals）

Fragment Design X Polaroid Originals聯名系列，預計將於12／7在Polaroid Originals官網上發售，拍立得、運動外套、帽T、T-Shirt、相機包、相機背帶以及底片的定價，分別為美金1,700元（約台幣51,000元）、美金239元（約台幣7,200元）、美金165元（約台幣4,950元）、美金75元（約台幣2,250元）、美金220元（約台幣6,600元）、美金50元（約台幣1,500元）、美金19.99元（約台幣600元），有興趣收藏的朋友，這次的荷包可能要大失血囉！

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關鍵字：

日本潮流教父, 藤原浩, PolaroidOriginals, 拍立得, 黑魂, 閃電, SLR680, 相機包
fashion.net

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