New Balance這雙小丑配色「990v3」真是迷人　經典紫綠向強大魅力的反派致敬

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DC漫畫的熱門角色「小丑」，以瘋癲的行為與一身紫、綠色裝扮出名，隨著電影《小丑》上映後，該角色的討論度也達到巔峰，因此邁阿密品牌Stray Rats特地運用其經典配色，並攜手New Balance打造990V3「REPRISE FINALE」聯名鞋款，以向這位邪惡卻擁有強大魅力的反派致敬。

▲小丑以瘋癲的行為與一身紫、綠色裝扮出名。（圖／翻攝自IG@dccomic）





▲電影《小丑》上映後，角色的討論度也達到巔峰。（圖／翻攝自IG@jokermovie）

該鞋款在設計上延續New Balance 990 V3的復古鞋型，並在配色上做出變化，除了使用人物標誌性的紫、綠2色以外，還加入橘色鞋帶以代表小丑身上的背心，而整體的材質則使用麂皮、網眼布、反光物料組成。

▲延續New Balance 990 V3的復古鞋型，並使用人物標誌性的紫、綠色。（圖／翻攝自Stray Rats）

▲橘色鞋帶代表小丑身上的背心。（圖／翻攝自IG@jokermovie）

雖然Stray Rats X New Balance 990 V3「REPRISE FINALE」聯名鞋款尚未公布發售日期與定價，但目前已有官方照的釋出，相信不久後該鞋款便會正式推出。另外，有興趣的朋友可以透過Stray Rats官方IG帳號釋出的細節照片，看到鞋墊處印上的小丑臉龐與雙方Logo等細節喔！

此外，曾在2010年推出的Nike Kobe 5 Protro「Chaos」鞋款，先前根據IG爆料帳號@kb824的消息指出，這雙以小丑為創作靈感的鞋款即將於12月回歸，不過，目前Nike官方僅釋出鞋款圖片，並未透露發售日期與定價，喜歡的朋友得再等等囉！

▲曾在2010年推出的Nike Kobe 5 Protro「Chaos」鞋款。（圖／翻攝自Nike）

▲配色靈感來自小丑。（圖／翻攝自Nike）



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