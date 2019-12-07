GUCCI、Dior都在比佛利山莊開餐廳　我們與奢侈品牌的距離只隔著一餐

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近年來奢侈品牌不滿足於銷售皮件與服飾，改往餐飲業發展，像是Tiffany & Co.、Bottega Veneta（BV）等都創立了自己的咖啡廳，而Gucci自2018年於義大利佛羅倫斯Gucci Garden開設首家「Osteria」餐廳後，最近母公司開雲集團（Kering）也正式宣布，Gucci餐廳將於2020年春天進軍美國洛杉磯，並且地點選在最奢華的比佛利山莊羅迪歐大道，一起來看看吧！





▲Gucci的首家餐廳「Osteria」於2018年在義大利佛羅倫斯開幕。（圖／翻攝自IG@gucciosteria）





▲Gucci餐廳將於2020年春天進軍美國洛杉磯。（圖／翻攝自Gucci FB）

羅迪歐大道向來都是奢侈品牌的一級戰區，Gucci會選擇這裡作為第二家餐廳的據點，看中的正是比佛利山莊的高消費力。雖然開雲集團未公布裝潢的細節，但店內的設計與餐具預計會比照Osteria，同樣使用華麗的文藝風格，並且餐具全由藝術總監Alessandro Michele親自設計。

▲羅迪歐大道進駐了許多奢侈品牌。（圖／網友提供）







▲據傳Gucci餐廳將開設在熱鬧的三角窗。（圖／網友提供）

▲裝潢使用華麗的文藝風格。（圖／翻攝自IG@gucciosteria）

▲由藝術總監Alessandro Michele親自設計的餐具與家具。（圖／翻攝自IG@gucciosteria）

除了Gucci將進軍羅迪歐大道以外，根據《WWD》的報導指出，由法國億萬富翁貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）領軍的LVMH集團，近年來在羅迪歐大道收購超過50,000平方英尺的土地，其目的是為了開設Dior餐廳與酒店。

▲法國億萬富翁貝爾納阿爾諾在羅迪歐大道收購眾多土地。（圖／翻攝自IG@lvmh）







▲Dior餐廳未來也有可能進駐羅迪歐大道。（圖／翻攝自IG@dior）

未來有興趣前往洛杉磯旅遊的朋友，不妨將羅迪歐大道排進行程裡，才有機會體驗Gucci與Dior等兩大奢侈品牌帶來的餐飲魅力喔！

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