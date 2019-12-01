星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

▲想與朋友相聚，星巴克12月推出全月優惠 。（圖／翻攝星巴克粉絲團）



記者蔡惠如／綜合報導

充滿年末感恩氣氛的12月又到了，有特別多你想見一面、坐下聊聊咖啡的人嗎？星巴克數位門市在12月份大放送，整整31天推出「耶誕紅杯轉轉數位活動」，只要用手機登入數位體驗頁面玩遊戲，猜中可愛白熊的藏身之處，就能獲得買一送一、第二杯半價等優惠券。

上個月星巴克釋出耶誕檔期的好康，12／1又有新優惠來啦！這次整整長達31天，只要用手機就能每天玩，每個帳號每天都有1次機會，只要開啟手機瀏覽器輸入活動頁面網址（https://goo.gl/qWvlEj），登入帳號後從耶誕紅杯中找出可愛的白熊即可享優惠。

優惠券內容包括「全品項同項飲品買一送一」、「全品項第二杯半價」、「現煮義式咖啡升級優惠」與「指定那堤系列大杯120元單一價」共4項優惠，兌換期間為獲得優惠日期的2天內，整體活動兌換最後期限為2020／1／2。

需注意的是那堤系列大杯單一價優惠，不可併用加價更換特選咖啡豆與飲料升級；添加配料需支付差價購買，優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。

此外，部分門市不適用此項優惠活動，包括車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、台北時代門市、101典藏門市以及新開幕一個月內門市，另也不適用於外送外賣及預訂服務。