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京華城熄燈最後20名員工歡送　數百民眾鼓掌道別「謝謝給我青春回憶」

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▲京華城,最後營業日 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城,最後營業日 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城11／30最後營業日，最後一刻員工與數百名民眾一起陪同走入歷史。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

陪6、7年級生走過青春歲月的「台北市最大購物中心」京華城，今（11／30）最後一天營業日，一大早的促銷抽獎，讓還未開門營業前的京華城，一度出現排隊長龍，有如18年前開幕的熱鬧景象，晚上約莫9點20分，最後20幾位賣場員工連同主管，集合在大門口對客戶最後一次說謝謝光臨，語畢後在場數百民眾一起鼓掌，場面感人。

▲京華城,最後營業日。（圖／京華城提供）

▲京華城,最後營業日。（圖／京華城提供）

▲京華城,最後營業日。（圖／京華城提供）

▲京華城11／30最後營業日，一開館就湧進人潮。（圖／京華城提供，以下同）

營業面積達6.5萬坪的京華城，9月底正式標出，火速確定最後營業日為11／30，並從10月初開始一件不留出清，期間吸引不少人潮回流，以往平日宛如空城，但最後2個月連上班日也吸引不少客人前往流轉，今熄燈日適逢週六假日，許多民眾也到場拍照留念，外部廣場的留言板上，被民眾寫得滿滿的，許多人不捨跟京華城道再見。

▲京華城,最後營業日。（圖／京華城提供）

▲京華城,最後營業日。（圖／京華城提供）

因業者在最後一日舉辦萬元購物金抽獎，加上喜滿客京華影城也推88元促銷票，今天一大早京華城聚集滿滿人潮，許多民眾攜家帶眷前來回味，還有不少民眾在建築物內拍照留念，包括著名的球體地標，北台唯一一間小鬥士炸雞更是大排長龍。

▲京華城,最後營業日。（圖／京華城提供）

▲京華城,最後營業日。（圖／京華城提供）

在IG與臉書上很多不少人標記與打卡，來參與京華城的最後一夜，晚上8點左右，街頭藝人綠龍在館內表演大提琴，琴聲悠揚也增添些許感傷，熄燈時刻9點半前的10分鐘，約20多名最後的京華城員工在大門口集合，也吸引數百名民眾聚集，紛紛用手機留念拍照，記錄下最後一刻，最後員工們一同說出「謝謝光臨」，語畢後在場民眾也報以掌聲，一起陪伴京華城商場走入歷史。

關鍵字：

京華城, 熄燈, 收攤
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