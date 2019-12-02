112萬元箱子只為裝一雙鞋！LV超狂設計又一發　有錢就能多買幾個來堆疊

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近年在精品與潮流之間的距離拉近下，出現許多昂貴的鞋款，像是Chanel X Pharrell NMD、Off-White X Air Jordan 1等，因此對於頂級收藏家來說，就算拿Off-White X Rimowa透明行李箱作為球鞋展示盒也無法滿足胃口，不過，近期由Louis Vuitton（LV）推出的行李箱鞋盒，絕對能成為頂級收藏家的首選，因為這款鞋盒要價台幣112萬元，完美詮釋何謂箱子比鞋還貴！

▲近年出現許多昂貴的鞋款，普通的鞋盒無法滿足頂級收藏家的胃口。（圖／翻攝自Colette、StockX）





▲裡面的兩雙Off-White X Air Jordan 1比Off-White X Rimowa透明行李箱還貴。（圖／翻攝自IG@showlo）

▲Louis Vuitton推出台幣112萬元的行李箱鞋盒，完美詮釋箱子比鞋還貴。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

Louis Vuitton推出的行李箱鞋盒僅能容納一雙鞋，其外部設計採用經典的Monogram Eclipse帆布搭配透明玻璃窗為主軸；內部設計則以斜放的隔板作為收納鞋子的空間，而將隔板掀開後，會有兩個小型抽屜可以放置鞋帶與配件。另外，此款行李箱鞋盒還能夠垂直或水平堆疊，如果覺得購買一個過於空虛，可以考慮多買幾個。

▲外部設計採用經典的Monogram Eclipse帆布搭配透明玻璃窗。（圖／翻攝自Louis Vuitton）







▲內部僅能收納一雙鞋，將隔板掀開後還會有兩個小型抽屜。（圖／翻攝自Louis Vuitton）







▲行李箱鞋盒能夠垂直或水平堆疊。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

雖然Louis Vuitton行李箱鞋盒早在11月初的台北Savoir Faire硬箱展中曝光，不過，此款行李箱鞋盒預計會在12／3的邁阿密Savoir-Faire展會上推出，定價為台幣112萬元，有興趣購買的頂級收藏家，別錯過這個千載難逢的好機會喔！

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