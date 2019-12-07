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秋冬豹紋怎麼穿？3種搭法讓妳不害羞　俏皮、貴氣都有解

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▲▼豹紋。（圖／公關照）

▲模特兒穿Paul Smith滿版豹紋洋裝，17,800元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

冬季普遍為暗色調的服裝中，豹紋是最亮眼的印花，每年秋冬必定流行一回，有趣的是不同大小斑點或顏色的豹紋，抑或各異的衣料材質，各自展現獨特風格，可能很俏皮，也可能很貴氣；若怕太高調，巧搭豹紋配件如圍巾、鞋子，就能有畫龍點睛的效果。

▲▼豹紋。（圖／公關照）

▲王麗雅身穿Paul Smith豹紋上衣10,500元，搭配Be Blumarine豹紋短裙很俏皮。

1. 俏皮味
英國設計師Paul Smith本季推出滿版豹紋洋裝，細看豹紋邊緣還勾勒著粉紅線條，顯得俏皮活潑；而豹紋裝絕非女性專利，義大利高端潮流品牌MSGM為男性設計豹紋襯衫，背面結合標誌性的「msgm！msgm！msgm！」字樣，展現奔放自由的設計精神。

▲▼豹紋。（圖／公關照）

▲MSGM男裝系列的重複Logo豹紋襯衫，17,800元。

2. 貴氣感
豹紋很容易就穿出貴婦風格，特別是衣料材質為雪紡或毛絨，輕易就能流露出奢華感，義大利品牌Be Blumarine與MOSCHINO都是箇中好手，而近來Be Blumarine更強調貴氣與休閒混搭的技巧，以豹紋長版開襟外套搭配牛仔褲，就是一例。

▲▼豹紋。（圖／公關照）▲▼豹紋。（圖／公關照）

▲模特兒穿Be Blumarine雪紡洋裝（左）流露貴氣感，長版豹紋開襟外套24,800元。

3. 小點綴
對於大面積豹紋上身很害羞，可以先從配件著手，例如以黑色系服裝搭配Paul Smith豹紋圍巾，抑或搭配UGG款式豐富的豹紋鞋，單一亮點就能為整體造型增色，不會顯得過於高調。

▲▼豹紋。（圖／公關照）

▲Paul Smith豹紋圍巾，7,500元。

▲▼豹紋。（圖／公關照）▲▼豹紋。（圖／公關照）

▲UGG Fluff Yeah豹紋涼鞋（左）5,800元，UGG Jass豹紋便鞋4,800元。

關鍵字：

豹紋, Paul Smith, MSGM, Be Blumarine, UGG
fashion.net

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