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昆凌「低胸羽毛裝」用力過猛認不出　楊冪高衩露腿根火力全開

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▲海南電影節。（圖／CFP）

▲海南電影節於1日登場，昆凌、楊冪同台比美。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

海南島電影節（Hainan Island International Film Festival）1日在大陸三亞舉行，昆凌這回以電影人身份為新作《天·火》步上紅毯，不過造型上或許用力過猛，以罕見齊瀏海搭配CELINE羽毛袖連身洋裝，獲得網友點評，「差點認不出，整身都靠臉在撐。」隨後大陸女星楊冪也同台比美，畫面相當夠看。

▲海南電影節。（圖／CFP）

▲海南電影節。（圖／翻攝自微博）

▲海南電影節。（圖／翻攝自微博）

▲昆凌為新作《天·火》宣傳，造型卻用力過猛，齊瀏海搭配羽毛装稍顯臃腫。（圖／CFP、微博）

昆凌近日為新作《天·火》奔走，連寵妻狂魔周杰倫都多次在IG上PO文宣傳，1日昆凌現身三亞的海南島電影節，罕見換上了齊瀏海造型，五官深邃之餘十分小巧，衣著則以全身黑的連身洋裝亮相，與昆凌白皙肌膚相呼應，平口剪裁也令豐滿上圍呼之欲出，袖口再以羽毛般的誇張效果點綴，搭配裙子中央不規則的抓皺設計，整體造型色彩樸素卻十分有趣。不過隨著現場未修圖的生圖曝光，也引來網友直白評論，「用力過猛」、「比例不協調好像胖了」、「整身都靠臉在撐。」

▲海南電影節。（圖／CFP）

▲海南電影節。（圖／翻攝自微博）

▲海南電影節。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪以俐落魚尾辮搭配不對稱剪裁洋裝小露性感。（圖／CFP、微博）

隨後亮相紅毯的大陸女星楊冪，綁起俐落魚尾辮，搭配CELINE刺繡訂製款開衩禮服，上衣獨特的拼接設計，大方露出美背以及楊冪纖細的螞蟻腰，招牌長腿也在不經意之間若隱若現，而後上台楊冪更換上粉色的 Alex Perry 平口洋裝，不過剪裁過於單一，再加上腳上搭配的是平底鞋，也被網友認為是「披著浴巾」上台，造型不如預期。

▲海南電影節。（圖／翻攝自微博）

▲海南電影節。（圖／CFP）

▲楊冪改穿粉色包裙被網友認為是「披著浴巾」上台，造型不如預期。（圖／CFP、微博）

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關鍵字：

楊冪, 昆凌, 周杰倫, 海南電影節, 天火
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