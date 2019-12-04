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迪士尼聖誕節一番賞獎品超豪華　全套玩具總動員、阿拉丁公仔一次擁有

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編輯／Emily　圖／翻攝自h-kuji.com、bpnavi.jp

日本超商常常推出的抽獎一番賞，總讓人忍不住手癢抽個好幾回。隨著聖誕節即將到來，這次最新的快樂賞（Happyくじ），與超人氣的迪士尼合作，推出很應景的聖誕系列。參與的迪士尼角色除了基本的米奇、米妮，還有小熊維尼、玩具總動員、阿拉丁與愛麗絲夢遊仙境。角色們全換上聖誕裝，很有過節氣氛，一系列獎品也超有聖誕風～

▲迪士尼一番賞。（圖／翻攝自h-kuji.com）

這次推出的迪士尼聖誕節快樂賞，目前在日本的全家便利商店就可以抽，一次720日圓（約台幣200元），共有九個類別的獎項，趕快來看看有哪些獎品～

▲迪士尼一番賞。（圖／翻攝自h-kuji.com）

#雪球賞

第一種是超有聖誕氛圍的雪球賞，翻轉透明水晶球，會飄下皚皚白雪，超級浪漫～有米奇、小熊維尼、愛麗絲三種款式。

▲迪士尼一番賞。（圖／翻攝自h-kuji.com）

#特別BOX賞

這個獎項是整組的禮盒，共有五個款式，分別是米奇與朋友們、小熊維尼、玩具總動員、阿拉丁、愛麗絲夢遊仙境。禮盒裡會有每一個角色的可愛小公仔，得到這獎項真是物超所值！

▲迪士尼一番賞。（圖／翻攝自h-kuji.com）

#裝飾賞

裝飾賞又分成五大類，就是米奇與朋友們、小熊維尼、玩具總動員、阿拉丁、愛麗絲夢遊仙境這五個主題系列。裝飾賞會得到單一的公仔，米奇系列和玩具總動員系列各有5款公仔，維尼和阿拉丁分別有3款，愛麗絲系列則有4種款式。

▲迪士尼一番賞。（圖／翻攝自h-kuji.com）

▲迪士尼一番賞。（圖／翻攝自h-kuji.com）

▲迪士尼一番賞。（圖／翻攝自h-kuji.com）

▲迪士尼一番賞。（圖／翻攝自h-kuji.com）

#最後獎項

所有獎項裡面的最大獎就屬這個了！可以一口氣得到六隻穿著紅綠聖誕裝的米奇與朋友們絨毛娃娃，最幸運的得主才能抽得中。

▲迪士尼一番賞。（圖／翻攝自h-kuji.com）

這種抽獎遊戲常讓人欲罷不能、抽個不停，所以活動也推出抽三次就送贈品的優惠，只要在同一間店抽三次，就可以得到特典系列的小徽章！小徽章共有12款，可以讓你慢慢搜集。小贈品真的是想推坑大家多抽好幾回～

▲迪士尼一番賞。（圖／翻攝自h-kuji.com）

除了迪士尼聖誕系列，一番賞還推出了迪士尼Tsum Tsum系列。除了常見的角色，還多了神燈精靈、黑魔女和真人版電影的仙杜瑞拉。獎項的禮物走實用路線，有保鮮盒、小盤子、小方巾、地墊和抱枕，造型都十分可愛！這款抽一次是650日圓，在日本的7-11超商、伊藤洋華堂可以抽得到。

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▲迪士尼一番賞。（圖／翻攝自h-kuji.com）

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關鍵字：

日本, 迪士尼, 一番賞, 冬季, 聖誕節, 米奇, 小熊維尼, 玩具總動員, 阿拉丁, 愛麗絲夢遊仙境
fashion.net

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