懶婦實測／iRobot拖地機器人「超安靜」　30坪空間免補水、免洗布當真貴婦

▲實測Braava jet m6拖地機器人。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

文／Elisa

最近天氣越來越有冬天感了，台灣溼度高又加上低溫，在家拖地很多人都借助機器人幫忙，百貨周年慶仍在進行，懶人家電還是相當熱門，美國iRobot可自動清空集塵盒的Roomba i7+ 4月在台上市，最近又搭配推出「拖地機器人」Braava jet m6，想跟市場掃拖合一機器人一較高下。

iRobot的市場定位一向是掃拖分開，也或許是主力市場的不同，在產品設計上也會有區別，因為在亞洲多數人口密度高的城市，每個人的生活空間範圍不大，多用途、省空間的家電一直比較吃香，但單獨一台拖地機器人也有優點，首先就是相當安靜的清掃，另外就是30坪空間只要一次的補水與換布。

首先先介紹Braava jet m6的使用，不用說它一定是搭配掃地機器人的，其實就算不是同廠牌也可以，但它其中一個主要功能，是搭載Imprint串聯科技，可以跟Roomba i7系列互相連結，在掃地機器人完成工作後，自動喚醒拖地機器人進行掃除，當然這一切都能透過APP在手機上一目了然。

Braava jet m6可以選擇濕擦或乾擦兩種選項，還有多次性的「水洗清潔墊」與「一次性清潔墊」可以選擇，機身下方的感應器會根據墊上的色卡，來判斷是否要乾擦或濕擦，即便水箱內有水，放上乾擦墊也不會濕漏，表現很不錯。

▲上方的色卡讓掃瞄器來判斷為乾拖或濕拖專用清潔布。

此外可以注意到清潔墊的尺寸要比機身寬，這樣一來就能避免機身過大造成拖地的死角，在邊角的清潔也會更全面。

▲清潔布寬度大過機身，以減少清潔死角。

本次主要實測3種方向，包括「目視清潔度」、「安靜度」與「使用感覺」。

目視清潔度：累積的咖啡污漬與廚房新油漬

家中有木頭地板與磁磚地板，上面分別有「累積一周」的咖啡污漬，還有前一晚剛做完飯、在磁磚地板上出現的新油漬，採用濕拖模式，可以看到在磁磚地板上的油漬被清潔的很乾淨，但對於在木頭地板上的長期污漬，就會有點力不從心。

▲累月的咖啡漬在木頭地板上濕擦，未出現大差別。

▲磁磚地板上的油漬，以濕拖模式清潔，效果很好。

乾拖模式我比較喜歡使用在木頭地板上，因為台灣氣候潮濕，說實在不適合經常的濕拖，無論是使用水洗式或是一次性的清潔墊，再用過Braava jet m6之後，會比只用掃地機器人的狀況下更加乾淨，走路起來的黏膩感也更少。

▲乾擦完後的一次性污漬，可以協助居家日常整潔的程度，可看到清理輕度毛髮也沒問題。

安靜度：深夜打掃也沒問題

掃拖合一的機器人因為同時動作，本來就會有吸地的聲響，Braava jet m6因為只有拖地，在運作時其實只有輪子滑動的聲音，以及在濕拖狀態下的噴水聲響而已，基本上是非常安靜的，說實話我有好幾次在家裡找不到它，若家中經常固定性的打掃，想在晚上把地面清掃一遍，我覺得用Braava jet m6乾拖模式做快速清掃也是OK的。

▲打掃時非常安靜，即便是濕拖也只有輪子移動與噴水聲，來回相當密集，可從地上水痕判斷。

使用感覺：來回拖地、一次夠用是特色

市面上大部分掃拖二合一都採用滲水在布上的設計，而Braava jet m6則是採用「噴水在機身前方」來清潔，機身中央有一個大水箱，透過機身前方噴水頭噴出水柱，再由下方的抹布來回清掃，噴水量與清潔程度都可以透過APP來進行調整，有時一個地方前後「嚕」上幾回，最多可重複6次，跟掃過後用抹布輕擦還是有點差別。

▲機身中央的大水箱，可則夠標準模式30坪大小的使用量，不用中途加水。

家裡的清掃空間約莫30坪大，濕擦模式下，幾乎都不用補充水箱的水，以及更換機身下的擦拭布，等同一次就可以清掃全家的地，它也不會一直來煩你加水，這點表現很好，而掃描也滿準的，從來不會因為前方有窗簾或是物品，就直接往該處噴水。

▲機身前方的噴水孔，會將水噴至機身前方路徑約10公分，再用底下抹布來回擦拭。

而家中有些圓弧形的傢俱，Braava jet m6通常會貼緊邊緣進行擦拭，這點讓我還蠻驚豔，但因為方形機身的關係，對於太小空間走不進去的畸零處，當然也就無法拖到了，但我相信這點所有掃地機器人都差不多。

懶婦結論：

每個產品設計都會有自己的獨特之處，Braava jet m6在居家平常下的狀態維持，我覺得表現得不錯，它幾乎已經滿足我對於拖地機的大部分需求，安靜、基本面積的清潔、乾濕拖模式等，APP的設計跟Roomba i7系列相通，地圖繪製準確，可以選擇單獨房間清掃，每天下班回家地很乾淨，也會讓心情都很好。

▲很喜歡基座電線上收納的設計，可以讓整體畫面變得很乾淨。

當然不能期待家裡堆積已久的地板髒汙靠它來根除（特殊的污漬還是要用手來處理好嗎），但一般日常的清潔保持相當夠用，另外就是要考量家中的置放空間，Braava jet m6整體機台較Roomba i7小約30％，但還是算多出的佔用面積。

▲面積約莫跟13吋的Macbook Air電腦差不多。

目前已在台灣上市，單機售價為26,800元，若搭配Roomba合購，單機價格優惠到20,999元，目前百貨周年慶正進入最後一波，有興趣的民眾不妨考慮看看。