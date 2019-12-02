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「別煩我手錬」必買！白爛貓4歲飾品超搞怪　想說的話全都能客製

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▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾為了慶祝白爛貓（LanLanCat）4歲生日，推出聯名飾品。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

白爛貓（LanLanCat）是不少網友們的最愛貼圖人物之一，為慶祝今（12／2）白爛貓滿4歲，STORY故事銀飾特地推出「白爛貓與我」飾品，這已是雙方第二度合作，除了手錬、項錬、戒指之外，更新增了客製化元素，爛迷必須搶起來！

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾再度與白爛貓合作，這回全系列採用訂製款超特別，NT$1,880起。（圖／品牌提供）

故事銀飾在今年（2019）8月和白爛貓首次合作，就受到粉絲們喜愛，這回為了慶祝白爛貓4歲生日，找來主角爛爛、糬糬和跩跩外，愈來愈紅的那條魚和那隻雞，都現身在此系列中，共有8款產品包括項鍊、手鍊、戒指等，且注入中性風格，軍牌項鍊和刻字戒指十分適合情侶們共同佩戴。

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲項錬和手錬可依照壽星生日鑲嵌上專屬的誕生石；爛爛對話框刻字手錬幫你說出想說的話。（圖／品牌提供）

這回最具特色的亮點就屬客製化單品，像是誕生石款的手鍊及項鍊，可以依照壽星的誕生月份，鑲嵌上專屬的誕生石，別具收藏價值，此外，特地仿照LINE對話框設計的，爛爛對話框刻字手錬，就可愛還原了聊天室的場景，以簡約質感的玫瑰金錬，注入白爛貓肖像，並且在對話框內印製你想要說的話，「Love U」、「MOCHI」、「LANLAN」等字樣超窩心。

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲戒指也能選擇白爛貓表情、特殊符號以及文字做出獨一無二的客製款。（圖／品牌提供）

不僅如此，就連戒指也能客製，先選擇喜歡的白爛貓人物圖案，光是爛爛就有5種表情可以選，接著加以印製特定符號和文字，就能打造專屬戒指，這款直接進入情人節必買清單啦！目前品牌與白爛貓聯名飾品已經開賣，感興趣的粉絲們手刀衝一波吧。

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關鍵字：

故事銀飾, 白爛貓, LanLanCat, LINE, 貼圖, 爛爛, STORY, 飾品, 訂製, 定制
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